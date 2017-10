7 fouten die veel mensen maken als ze proberen af te vallen

Afvallen kan een enorme strijd zijn. Soms heb je het gevoel dat je alles goed doet en toch nog geen grammetje lichter wordt. Misschien komt dat wel doordat je vasthoudt aan verkeerde of verouderde dieetadviezen. Deze 7 fouten worden vaak gemaakt.

1. Alleen maar focussen op de weegschaal

Het is vrij logisch dat je op de weegschaal gaat staan om te zien of je bent afgevallen: een weegschaal laat immers je gewicht zien. Maar het aantal kilogram zegt niet alles: je gewicht is namelijk ook afhankelijk van hoeveel vocht je lichaam vasthoudt of hoeveel voedsel er nog in je darmen zit. In 24 uur tijd kan je gewicht maar liefst 1,8 kilogram variëren door die hoeveelheden vocht en voedsel. Let daarom ook op andere dingen die aan kunnen geven dat je afvalt. Misschien zitten je broeken wel minder strak om je buik. Of pak een meetlintje en meet elke dag even je taille. Ook is het een idee om dagelijks een foto van je lijf te maken, zodat je die naast elkaar kunt leggen. Zo kun je zien dat je toch afvalt, ook al laat de weegschaal dat misschien niet zo duidelijk zien.

2. Te weinig sporten, of juist te veel

Als je wilt afvallen, zul je moeten bewegen. Je redt het niet door alleen maar je dieet aan te passen. Je doel is om vet te verbranden. Als je niet sport, zal je lichaam spiermassa verliezen in plaats van vet. Ook kan een gebrek aan beweging leiden tot een lagere stofwisseling, wat het afvallen belemmert. Wat niet iedereen weet, is dat je ook te véél kunt sporten. Op de lange termijn kan overmatig sporten leiden tot stress, blijkt uit onderzoek. En stress is geen gunstige factor als je gewicht probeert te verliezen. Door het stresshormoon cortisol houdt je lichaam vet vast en krijg je sneller trek.

3. ‘Low-fat’ of dieetproducten eten

Dieetproducten of voedingsmiddelen die claimen ‘mager’ te zijn, kunnen juist het tegenovergestelde effect hebben als je probeert af te vallen. Veel van deze producten bevatten toegevoegde suikers om de smaak te verbeteren. Je kunt daarom beter kiezen voor pure producten die niet uit een pakje komen, waar geen extra suikers aan toegevoegd zijn. Lees hier tips om minder suiker te eten.

4. Overschat je sportprestaties niet

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen overschatten hoeveel calorieën ze verbranden tijdens het sporten. Waar ze vooral geen rekening mee houden, is dat ze ook calorieën zouden verbranden als ze niks zouden doen. Zelfs als je een uur lang lui op de bank hangt, verbrand je nog 70 calorieën. Als je een uur op de roeimachine hebt gezeten, staat op het apparaat dat je 250 calorieën hebt verbrand, maar in feite heb je ‘maar’ 180 calorieën meer verbrand dan wanneer je niks zou doen. Maar na zo’n uurtje sporten heb je vaak een goed gevoel over jezelf, en beloon je jezelf misschien met iets lekkers. Als je jezelf bijvoorbeeld trakteert op een café latte (180 calorieën), krijg je net zo veel calorieën binnen als je net hebt verbrand.

5. Niet genoeg vezels eten

Bij diëten waar je snel van afvalt moet je vaak voedingsmiddelen eten waar weinig vezels in zitten. En dat terwijl vezels juist kunnen helpen bij het afvallen. Als je veel vezels binnenkrijgt, geeft dat je sneller een vol gevoel. En dat volle gevoel houdt langer aan, waardoor je dus minder snel een (ongezonde) snack tussendoor neemt.

6. Te vaak kleine porties eten

Jarenlang luidde een bekend afvaladvies: eet meerdere keren gedurende de dag kleine porties, ook al heb je geen honger. Zo zou je voorkomen dat je honger krijgt en het houdt je stofwisseling op gang. Maar uit recentere onderzoeken blijkt dat je op deze manier gedurende de dag te veel calorieën binnen kunt krijgen. Daarnaast hebben sommige mensen met deze methode nooit een echt vol gevoel. Beter is het om juist te eten als je honger hebt, maar dan ook álleen als je honger hebt.

7. Onrealistische doelen stellen

Als je probeert af te vallen, wil je waarschijnlijk in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk kilo’s kwijt. Maar zo werkt het nou eenmaal niet… Als je voor jezelf onrealistische doelen stelt, kan dat zelfs tegen je gaan werken. Onderzoekers die vrouwen volgden tijdens een dieetprogramma bij een afvalkliniek, merkten dat de dames met de grootste verwachtingen eerder opgaven omdat ze ontmoedigd raakten toen het niet zo snel bleek te gaan. Stel je doel bijvoorbeeld op 10% gewichtsverlies in een jaar tijd, dat vergroot de kans op succes.

Bron: Independent.co.uk. Beeld: Istock

Beeld: iStock.