Getrouwd zijn verlaagt de kans op alzheimer

De kans op alzheimer is kleiner wanneer je gehuwd bent, blijkt uit nieuw onderzoek. Mensen die een partner hebben lopen veel minder risico op de ziekte dan weduwen of alleenstaanden.

Resultaten uit het onderzoek zijn gepubliceerd in Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. Het gaat om een enorme studie: bij elkaar zijn er data verzameld van meer dan 800.000 mensen uit Europa, Amerika en Azië. Uit al die informatie blijkt een sterke link te bestaan tussen je huwelijksstatus en de kans dat je dementie ontwikkelt.

VIDEO: In alle drukte een afspraak vergeten of naar de keuken lopen en niet meer weten waarvoor? Dat is eerder een beetje vergeetachtigheid dan dementie. Maar wat is dan wel dementie? Dokter Rutger legt het je haarfijn uit in de video hierboven.

Alzheimer

Wie zijn hele leven alleen bleef had 42% meer kans op alzheimer, dan mensen die getrouwd waren. Ook was er een stijgende lijn te ontdekken bij weduwen en weduwnaren: zij hadden 20% meer kans dan getrouwde mensen. “Getrouwd zijn heeft vele gezondheidsvoordelen, dus we verwachtten deze uitkomst al”, legt onderzoeker Andrew Sommerlad uit. “We waren wel verbaasd dat het zoveel scheelde.”

All by myself

Betekent dat je je als single direct zorgen moet maken? Niet per se. De reden is dat alzheimer minder voorkomt bij mensen in een huwelijk is dat samenzijn vaak leidt tot een gezondere levensstijl, terwijl mensen die alleen zijn sneller ongezond eten, minder sporten en juist meer roken en drinken. Maar je kunt er als alleenstaande natuurlijk ook prima een gezonde levensstijl op nahouden, dat is niet voorbehouden aan mensen die ooit een ring om iemands vinger hebben geschoven.

Advies

“De boodschap van het onderzoek is niet dat je moet trouwen om dementie te voorkomen,” verduidelijkt Sommerlad. “Maak als alleenstaande wél het verschil door gezonder te eten, genoeg lichaamsbeweging en het vermijden van roken en overmatig alcoholgebruik. Zorg er verder voor dat je je hersenen blijft stimuleren: op intellectueel gebied, maar ook sociaal, door contact te onderhouden met andere mensen.”

Bron: Bustle. Beeld: iStock