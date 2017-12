Vriendinnen maken alles beter, dat wist je al. Maar uit recent onderzoek blijkt nu ook dat goede vriendinnen een positieve invloed kunnen hebben op je gezondheid als je ouder wordt.

Researchers van de Northwestern University deden een grootschalig onderzoek onder ouderen. In de studie werd gekeken naar het verband tussen sociale contacten en gezondheid. De deelnemers werd verzocht een vragenlijst in te vullen over hun psychische en fysieke welzijn. Er was een groep ‘super-ouderen’ en een groep ‘gemiddelde ouderen’. In tegenstelling tot de gemiddelde ouderen hadden de 80+’ers extraordinaire nog een heel goed geheugen en een indrukwekkend cognitief bewustzijn.

Super ouderen

Het opvallendste verschil tussen de twee groepen wat betreft hun levensstijl? De super bejaarden hadden een grote sociale kring om zich heen verzameld. Ze spraken van bevredigende vriendschappen, met mensen die ze vertrouwden. Op alle andere gebieden (bijvoorbeeld: autonomie, een doel in het leven, activiteit) deden de deelnemers allemaal ongeveer hetzelfde.

Keuze

Deze conclusie onderschrijft eerdere onderzoeken die al op het gebied gedaan zijn. Zo bleek eerder al uit een studie van William J. Chopik , dat vriendschappen – meer nog dan familiebanden – een geweldige impact hebben op je gezondheid, vooral op de lange termijn. Chopik verklaart: “We kiezen onze vrienden zelf, omdat we erop vertrouwen dat ze een positieve invloed op ons leven zullen hebben. Ze geven ons goed advies, omdat ze het beste met ons voorhebben.”

Gezondheid

Als je erover nadenkt kan dat wel kloppen: met een schare aan goede vrienden is er altijd wel iemand die je een spiegel kan voorhouden. En hoe vaak heeft iemand je niet geïnspireerd op het gebied van gezondheid? Vrienden beïnvloeden je humeur, je levels van stress, je voeding, je sportregime… en dat is nog maar het begin. Zonder goede vrienden lopen we volgens Chopik veel meer risico op hartaandoeningen, artritis, diabetes type 2 en dementie.

Bel haar dus nog maar even op, die goede vriendin. Want voor je het weet zitten jullie scrabble te spelen achter de geraniums, en dan is het natuurlijk wel leuk om na dat potje ’s avonds ook even aan kunnen schuiven bij line dance…



Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock