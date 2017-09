Jolanda (45) kreeg een hartinfarct maar werd meerdere keren weggestuurd

Jolanda van Kooten kreeg 2 jaar geleden een hartinfarct. Gelukkig stuurde haar huisarts haar naar een gespecialiseerde cardioloog. “Ik gooide het op stress.”

“Het was een zaterdagavond. Ik kwam onder de douche vandaan en kreeg plotseling een vreemde pijn in allebei mijn armen: geen kramp of spierpijn in elk geval. Toen ik eenmaal in bed lag, bleef ik me raar voelen. Ik besloot toch maar even naar de huisartsenpost te gaan. Daar bleek ik een hoge bloeddruk te hebben, maar dat heb ik wel vaker. Zelf was ik ervan overtuigd dat het niets met mijn hart te maken had. Van origine ben ik verpleegkundige en ik heb altijd geleerd dat je dan pijn op de borst krijgt die naar links uitstraalt. Ook bij de huisartsenpost gooide ik het op stress. Daar prikten ze niet door mijn stellige ‘zelfdiagnose’ heen, want er werd geen hartfilmpje gemaakt.”

Doorvragen

“Ik bleef me niet goed voelen en maandag ging ik naar de huisarts. Ook bij haar concludeerde ik dat het vast door stress kwam, maar zij vroeg door en liet bloed prikken. Er bleken afvalstoffen in mijn bloed te zitten die duidden op een hartinfarct. Ik moest direct naar het ziekenhuis. Mijn bloeddruk bleek extreem hoog. Er werd gekeken of ik een vernauwing had, maar dat was niet zichtbaar op de beelden. Ik ging met medicijnen naar huis en daar moest ik het maar mee doen.”

Migraine en zwangerschapsvergiftiging

“De klachten bleven. Gelukkig was mijn huisarts heel alert. Zij was in mijn medische geschiedenis gedoken en had gezien dat ik al van jongs af aan een hoge bloeddruk had, sinds mijn 15e kampte met migraineaanvallen en bij de zwangerschappen van 2 van mijn 3 kinderen een zwangerschapsvergiftiging kreeg. Allemaal aandoeningen die het risico op hart- en vaatziekten vergroten. Ze verwees me door naar Angela Maas, een cardioloog die gespecialiseerd is in het vrouwenhart.

Na allerlei onderzoeken bleek dat niet alle signalen afzonderlijk, maar alles bij elkaar alarmbellen hadden moeten doen rinkelen. Zij schreef medicijnen voor die beter bij mijn klachten en leeftijd passen. Daardoor heb ik nu minder bijwerkingen. Sinds een jaar gaat het goed me. Ik voel me zelfs beter dan vóór het infarct. Ik heb nog nauwelijks last van migraine. Heel fijn. De medicatie is nu goed ingesteld; in het begin had ik last van vermoeidheid en concentratieproblemen, maar nu niet meer.”

Minder ‘moeten’

“Dat ik al op deze leeftijd een hartpatiënt ben, ach, dat is een enger idee voor mijn omgeving dan voor mezelf. Ik probeer wel meer rust te nemen, minder te ‘moeten’ en meer te genieten. Mijn weekend plan ik niet meer vol met sporten en afspraken, ik zie wel wat er gebeurt en breng lekker tijd door met mijn kinderen. Ik ben nogal een doenerig type en moet mezelf dus afremmen. Met deze rust en de juiste medicijnen hoop ik dat ik toch minstens 99 kan worden.”

Interview: Mensje Melchior (2016). Beeld: Petronellanitta