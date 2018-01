Hooikoorts-patiënten opgelet: het warme weer leidt nu al tot klachten

Je had het al gemerkt: voor een januarimaand is het uitzonderlijk warm. Dat is dikke pech voor hooikoorts-patiënten. Normaal gesproken hebben zij pas begin maart last van hooikoorts, nu kan dat volgende week al het geval zijn. Veel elzen komen zo rond 6 februari in bloei, maar liefst een maand eerder dan normaal. Dat betekent dít:

En dít.



Als je allergisch bent voor elzenpollen, dan heb je misschien zelfs al hooikoorts-klachten gehad, zeker als je ook gevoelig bent voor pollen van hazelaars. Die bloeiden de afgelopen weken namelijk al volop, óók veel vroeger dan gemiddeld.

Global warming

Al die vermaledijde bomen komen vroeg uit vanwege de hoge temperaturen van de afgelopen maand. Woensdag was er al sprake van een ongekend hoogtepunt: toen werd 14,4 graden gemeten in de Bilt, de warmste 24 januari ooit. Of nu ja, de warmste 24 januari sinds het KNMI met de metingen begon in 1901.

Het zachte weer houdt (helaas?) aan, vandaag wordt het 11 graden en morgen 10.

Mocht je van al dat snuffen een zere keel krijgen, dan doet dit drankje wonderen.





Bron: RTL nieuws, NOS, KNMI. Beeld: iStock

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.