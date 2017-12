‘Ik accepteer de migraine nu meer; dat heb ik geleerd van mijn psycholoog’

Sonja de Mooy (52) heeft al sinds de puberteit last van migraine. Haar tip: mindfulness. “Bedenken dat de migraine ook weer overgaat, helpt. Want ik weiger mijn leven op een laag pitje te zetten.”

Libelle samen met Excedrin (Acetylsalicylzuur, Paracetamol en Cafeïne)

“Ik ben verzuimcoördinator bij een school. Een hartstikke leuke baan. Soms voel ik de migraineaanvallen aankomen, soms niet. Er valt geen peil op te trekken, ook niet op hoe lang de aanval duurt. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn leven op een laag pitje zet. Ik ben nog veel te jong om achter de geraniums te gaan zitten. Ik ben nu onder behandeling van een psycholoog die me leert de migraine te accepteren. ‘Vrienden te worden met de pijn’ en er niet tegen te vechten.”

Oefeningen doen

“Door de aanvallen heb ik vaak afspraken af moeten zeggen. Ik wil graag aardig gevonden worden en vind het moeilijk om mensen teleur te stellen. Als vrienden dan vonden dat ik wel veel moest afzeggen, voelde ik me daar rot over. Door er veel over te praten met mensen in mijn omgeving merk je dat ze het begrijpen en er meer begrip voor krijgen. Als ik een belangrijke afspraak heb, probeer ik de dag ervoor rustig aan te doen. Zo probeer ik te voorkomen dat ik een aanval krijg. Vaak lukt dat. Ook doe ik aan ontspanningsoefeningen en volg ik een mindfulnesstraining. Daar leer ik dat ik meer ben dan de migraine, ik ben ook een moeder, dochter, vriendin en collega. Als ik een aanval heb, moet ik bedenken: die gaat uiteindelijk ook weer weg. Positief denken is het kernwoord.”

Naar Barcelona

“Ik heb drie kinderen: twee dochters van 29 en 23 en een zoon van 27. Hij woont in Barcelona en daar ga ik binnenkort met mijn man een paar dagen naartoe. Ik durf het inmiddels wel aan met de migraine en ik wil me er zeker niet door laten tegenhouden. Ik heb mijn medicatie bij me en mocht ik onverhoopt toch een aanval krijgen, dan kan ik bij hem op de slaapkamer rust nemen. Maar dan zit ik wel lekker in Barcelona en kan ik de rest van de tijd in de zon doorbrengen. En het vooral leuk hebben.”

Zinc CHNL/CHXCDRN/0038/17