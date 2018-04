Wil je eindelijk eens van die eeuwige zwembandjes af? Onderzoekers hebben een héél eenvoudige manier gevonden om 4 kilo kwijt te raken.

Goed nieuws: daar komt helemaal geen sporten bij kijken, maar wel een heleboel water. Want onderzoekers van de University of Birmingham ontdekten dat mensen die voor iedere maaltijd 2 glazen water drinken ruim 4 kilo kunnen afvallen in 12 weken.

Water drinken

Voor het onderzoek verdeelden de onderzoekers 84 obesitas-patiënten in 2 groepen. Ze lieten de ene groep voor elke maaltijd 2 glazen water drinken en de andere groep niets. Hieruit bleek dat de deelnemers die water dronken voor het eten ruim 4 kilo waren afgevallen tijdens het 12 weken durende experiment, terwijl de deelnemers uit de andere groep maar een halve kilo lichter waren.

Afvalwonder

De deelnemers aten tijdens het experiment wel iets gezonder dan normaal, maar ze bewogen niet meer dan gebruikelijk. Hoewel het een kleinschalig onderzoek is en er meer onderzoek nodig is om water tot afvalwonder te bombarderen, geloven de onderzoekers uit Birmingham dat het drinken van veel water een makkelijke en effectieve afvalmethode is omdat het makkelijk te integreren is in het dagelijks leven.

Wat vindt de expert?

Kan afvallen echt zó makkelijk zijn? Dat vroegen wij aan Astrid Postma-Smeets, voedings- en gezondheidsexpert bij het Voedingscentrum. “Dit lijkt inderdaad de allermakkelijkste manier om een paar kilo kwijt te raken. Ik denk alleen dat er nog een paar andere dingen in dit onderzoek hebben meegeholpen bij het gewichtsverlies. De deelnemers mochten de hele tijd óók geen andere dranken dan water drinken, dus het kan zijn dat een deel van het gewichtsverlies komt doordat ze water dronken in plaats van frisdrank. Het kan in ieder geval geen kwaad om een glas water te drinken voordat je gaat eten en als het je helpt om minder te eten is dat mooi meegenomen”, vertelt Astrid.

Bron: Huffington Post, University of Birmingham. Beeld: iStock