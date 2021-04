Dít zeggen kleur en structuur van de ontlasting over jouw gezondheid

Op 14 april is het Nationale poepdag. Het klinkt misschien een beetje gek, maar het is goed om na een wc-bezoek even ‘achterom’ te kijken. Ontlasting vertelt namelijk veel over je gezondheid. En hoe vaak doe jij eigenlijk een ‘grote boodschap’? Dagelijks? Wekelijks?Wat is daarin ‘normaal’?

Poepen heeft misschien een vies imago, maar is eigenlijk heel gezond. Op deze manier zorgt je lichaam er namelijk voor dat je alles wat je niet nodig hebt, ‘loost’. Daarom is het ook belangrijk om ontlasting in de gaten te houden.Er is eigenlijk geen ‘normaal’ aantal keer poepen. Sommigen doen het een of twee keer per dag, maar zolang het goed voelt, is het volgens doktoren prima. Let er wel op dat je per toiletbezoek niet te lang blijft zitten.

Als je iets geks ziet aan ontlasting hoef je echt niet meteen in paniek te raken. Houd het vervolgens wel goed in de gaten. Als het langer zo blijft, laat het dan controleren door een dokter. Zo kun je zelf zien of er eventueel iets mis is: