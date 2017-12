Een te koude of warme slaapkamer kan déze gevolgen hebben

Dromen kunnen heel veel dingen betekenen, maar is het nou echt zo dat de temperatuur in je slaapkamer invloed heeft op je dromen?

Of nog beter gezegd: vergroot een heel koude of juist heel warme slaapkamer de kans op nachtmerries? Veel mensen vinden het fijn om in een koude kamer te slapen omdat ze dan lekker onder de dekens kunnen kruipen, maar er wordt ook weleens gezegd dat slapen in een koude ruimte negatieve gevolgen kan hebben voor je dromen.

Vaker wakker

Volgens slaaponderzoekers is het inderdaad zo dat temperatuur en comfort invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de slaap en op de inhoud van je dromen. Als het te warm of juist te koud is in je slaapkamer, kan dat ervoor zorgen dat je minder goed slaapt en je vaker wakker wordt waardoor je je dromen ook eerder onthoudt. Daardoor heb je misschien ook het idee dat je meer nachtmerries hebt.

Geur

Niet alleen de temperatuur heeft invloed op je dromen, maar ook de geur in je kamer. Duitse wetenschappers zochten dit uit. Een deel van de deelnemers aan dit onderzoek werden wakker met de geur van rozen en een ander deel met de geur van rotte eieren. Wat bleek: de mensen die wakker werden in een kamer die naar rozen rook, gaven aan dat ze positievere dromen hadden gehad dan de mensen die wakker werden met een geur van rotte eieren.

