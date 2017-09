Regelmatig tuinieren, dweilen of de keuken schoonmaken kan je leven redden. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat mensen die 5x keer per week een halfuur aan huishoudelijke taken doen, maar liefst 28 procent minder kans hebben om snel te sterven.

Zouden vrouwen daarom soms veel ouder worden…? 😉

In een grootschalig onderzoek van de Canadese universiteit McMaster (ja, die universiteit bestaat echt) zijn 130.000 mensen tussen de 35 en 70 jaar uit 17 verschillende landen gedurende 7 jaar gevolgd.

Huishoudelijke klusjes

Uit het enorme onderzoek blijkt dat je gezondheid beter is als je meer beweegt. Als je 150 minuten lichaamsbeweging per week krijgt, heb je 8 procent minder kans om vroegtijdig te sterven. Als je 750 minuten per week actief beweegt, nemen je kansen op een vroegtijdige dood met 40 procent af. Ook neemt de kans op een hartziekte met 20 procent af.

“In the year 2000…” pic.twitter.com/avc6rDRtcL — Historical Pics (@HistoricalPics) January 26, 2014 De onderzoekers benadrukken dat het niet uitmaakt welke vorm van lichaamsbeweging je doet, maar dat schoonmaken een goede optie is. Zij sporen iedereen aan om wat vaker een dweil of een stofzuiger te pakken. Voorwaarde is wel dat je hartslag verhoogt gedurende de activiteit.

Gratis

Je overlevingskansen nemen dus toe dankzij wekelijkse wandelingen of huishoudelijke taken. Actief blijven door je op het huishouden te storten heeft nog meer voordelen, meent hoofdonderzoeker Scott Lear. Het is goed voor de portemonnee: “Ik hoop dat mensen zullen beseffen dat meer beweging ook mogelijk is zonder te investeren in een duur fitnessabonnement.”

Nu lijkt 5 keer per week een half uur wat veel, maar ja… Als je het bij elkaar optelt dan zitten we daar sowieso wel aan, toch?

