Dít verklappen je lengte en gewicht over je seksleven

Lange mannen hebben evenveel sex als kleine mannen, maar kleine vrouwen méér dan lange vrouwen. Dat concluderen onderzoekers van de Chapman University in Californië.

In het onderzoek brachten zij de lengte en het gewicht van 60.000 mensen en het aantal bedpartners met elkaar in verband.

Dunne vrouwen minder sex

Lange vrouwen hebben dus minder mannen tussen hun lakens dan kleine dames. Maar die paar kilo meer of minder maakt niet uit: alleen heel dunne vrouwen hebben minder actie in de taxi.

Gemiddelde

In tegenstelling van wat de wetenschappers veronderstelden: dat langere mannen aantrekkelijker zijn voor vrouwen (evolutionair gezien – vanwege hun goede genen), blijkt dat lange en goedgebouwde mannen niet per definitie met meer vrouwen het bed delen. Het gemiddelde aantal bedpartners ligt rond de acht.

Het onderspit

De enige groep die het onderspit delft, zijn de magere en de héél kleine mannen, met een lengte tussen 154 en 164 cm. Zij moeten het statistisch gezien doen met twee sekspartners minder in hun leven.

Kanttekening: het onderzoek is gebaseerd op verklaringen ruim 60.000 westerse heteroseksuele mannen en vrouwen. Dat er hier en daar een bedpartner bij is gefantaseerd, of juist in mindering is gebracht, kan natuurlijk niet worden uitgesloten.

Bron: Sage Journals. Beeld: iStock