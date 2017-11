Lisanne (25) is al 12 jaar ernstig ziek door een tekenbeet

Lisanne is al 12 jaar ernstig ziek, sinds ze in 2005 tijdens een vakantie in Frankrijk door een teek in haar gezicht (!) werd gebeten. “Regelmatig geeft ze aan niet meer te kunnen en vraagt ons dan om hulp voor euthanasie.”

Vrij snel na de beet veranderde Lisanne (toen 13) volledig; ze was veel afwezig of snel moe. “Alsof er een wolk in mijn hoofd zat”, vertelt ze bij Hart van Nederland. Jarenlang werd er onderzoek gedaan, maar pas na 3 jaar kwamen ze erachter dat het om de ziekte van Lyme ging.

Die diagnose is inmiddels alweer 9 jaar geleden. Sindsdien is Lisannes gezondheid enorm achteruit gegaan: de meeste dagen ligt ze in bed. Ze kan slecht tegen drukte en geluiden en is door haar sociale isolement vaak eenzaam.

Blog

Na de HAVO heeft Lisanne geen vervolgopleiding meer kunnen doen. Vanuit haar bed startte ze een blog, Lisanneleeft.nl, waardoor ze op de slechte dagen toch contact met de buitenwereld kon hebben. Op deze blog is ze erg open over haar ziekte, maar ook daar is het de laatste tijd stil. Ze kan de kracht niet vinden om te schrijven.

Stamceltherapie

Lisanne is door artsen in Nederland opgegeven; ze heeft alle behandelingen inmiddels geprobeerd en die zijn niet aangeslagen. In Duitsland bestaat een mogelijk levensreddende methode met stamcellen, maar deze wordt niet door de verzekering vergoed. Om de benodigde €30.000 voor de Duitse stamceltherapie in te zamelen startte de familie een crowdfundingsactie, die binnen enkele dagen al duizenden euro’s meer opleverde.

Euthanasie

Het is Lisannes laatste kans – zonder deze behandeling zal ze nog verder achteruit gaan en is de kans groot dat ze komt te overlijden. Lisanne is eenzaam, en geeft regelmatig aan niet meer te kunnen, schrijft haar familie in het crowdfundingsbericht: “Ze vraagt ons dan om hulp voor euthanasie. Dat breekt je hart, maar we begrijpen het wel. De situatie is zo uitzichtloos. Het is eigenlijk al bijzonder knap dat ze het op deze manier zo lang heeft vol gehouden.”

Ook al is het doel inmiddels behaald, doneren kan nog steeds.

Onlangs werd bekend dat de helft van alle teken in ons land een ziekteverwekker in zich draagt. Ook neemt het aantal gevallen van door teken verspreide ziekten, zoals Lyme, toe. Ieder jaar lopen meer dan een miljoen Nederlanders een tekenbeet op.

Bron en beeld: Facebook, Hart van Nederland