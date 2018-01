8 x manieren om je brein tot rust te brengen &#...

Niet rustig genoeg zijn om in slaap te vallen is verschrikkelijk. Nog erger: hoe langer je ligt, hoe onrustiger je wordt. Met deze 8 tips val je wél in slaap.

1. Stretchen



Er zijn verschillende yoga poses die goed zijn voor een rustig lichaam.

2. Even zweten

Een actief einde van je dag is een goed idee. Na een lange werkdag is de sportschool waarschijnlijk het laatste waar je zin in hebt, maar het is een van de weinige dingen die echt écht helpen om de stress achter je te laten. Sporten zorgt ervoor dat je fysiek moe bent als je gaat slapen. Bovendien maak je dopamine aan, dus je bent een stuk vrolijker en zorgelozer.

3. Water drinken

Het kan zijn dat je niet in slaap valt doordat je uitgedroogd bent. Een (half) glas water is vaak al voldoende om je naar dromenland te sturen.

4. Lees

Pak een boek of een tijdschrift en neem de tijd om te lezen. Je gedachten verzetten kan helpen die storm in je hoofd te doen liggen. Vaak hoef je maar een paragraaf te lezen voordat je je ogen zwaar voelt worden. En val je niet direct in slaap? Dan rust je er toch van uit, want je ligt lekker.

5. Zet. Je. Telefoon. Uit.



Niets zo desastreus voor een goede nachtrust als je telefoon op het laatste moment nog even checken. We weten het wel, nu alleen nog dóén.

6. Schrijf

Schrijf de dag van je af. Het is belangrijk dat je de gedachten die steeds door je hoofd blijven gaan uit je systeem krijgt. Gewoon een stuk papier en een pen naast je bed leggen. Merk je dat je aan het malen bent? Even opschrijven en weer gaan liggen. Scheelt echt.

7. Bedenk deze 2 dingen

Wat was het leukst vandaag, en waar heb ik zin in morgen? Positiviteit maakt je een stuk rustiger en deze simpele denkoefening brengt je direct in de juiste mindset.

8. Haal adem

Gestrest? Dat merk je direct aan je ademhaling. Adem in. Adem uit. Zorg dat er wat zuurstof naar je hoofd gaat en bedenk je dat morgen weer een nieuwe dag is.

Slaap lekker!



En hierin slaap je het lekkerst…

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock

