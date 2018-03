Zangeres Meghan Trainor viel bijna 10 kilo af door maar één ding te veranderen

“Yeah, it’s pretty clear, I ain’t no size two, but I can shake it, shake it, like I’m supposed to do”, zong zangeres Meghan Trainor in haar liedje ‘All about that bass’, dat zo’n beetje het lijflied werd van iedere vrouw die ook geen maat 34 had.

Alleen is Meghan dus inmiddels wél haast een ‘size 2’. Want door te gaan sporten (en naar eigen zeggen is dat het enige dat ze veranderde!) viel ze bijna 10 kilo af. De transformatie is enorm.

Vorig jaar zag ze er nog zo uit…

Meghans virtual trainer -ze gebruikt zijn DVD’s- Shaun T, is berucht om zijn trainingsprogramma genaamd ‘Insanity’, vrij vertaald: krankzinnig. Zijn nieuwe serie T25 takes doet Meghan 25 minuten per dag, perfect met haar drukke schema. De zangeres noemt de workouts “geweldig”. Elke dag focust ze op iets anders: cardio, intervals of krachttraining. En het resultaat mag er zijn:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Brunopress

