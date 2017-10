Tromgeroffel: dít wordt het nieuwe superfood van 2018

Ben je de avocado helemaal beu? Dan hebben we goed nieuws voor je. De avocado heeft namelijk z’n hoogtepunt bereikt en het is tijd voor iets nieuws: pandan. Deze tropische plant wordt gebruikt als natuurlijke zoetstof en wordt daarom de nieuwe superfood van 2018 genoemd.

Althans, als we de Britse tv-kok Nigella Lawson moeten geloven. Het is tenslotte haar taak om te weten wat de nieuwste trends zijn op het gebied van eten en zij is ervan overtuigd dat we binnenkort allemaal aan de pandanbladen zitten.

Het groene blad is afkomstig van de schroefpalm en wordt in de Aziatische keuken gebruikt als smaakmaker. Door de vanille-achtige smaak kun je het blad ideaal gebruiken als natuurlijke zoetstof. Het wordt dan ook voornamelijk gebruikt bij bakrecepten. Daarnaast doet de felgroene kleur van het blad het, net als de avocado, uitstekend op Instagram.

In Amerika wordt het al steeds meer gebruikt. Het is dus een kwestie van wachten tot het blad ook hier ontpopt tot dé nieuwe foodtrend.

Pandan flavour Donuts on rainy days. #rainraingoaway #donuts #pandan #foodphotography #kotakinabalu #kueh #shutterstockdollymj #microstockcontributor #homecooked Een bericht gedeeld door DollyMJ (@dollymj_) op 18 Okt 2017 om 8:51 PDT

pandan waffles!!!!!! #pandan #waffles #pandanwaffles #greenpeppercorn #thaifood #thai #sydney #sydneyfood #yummy Een bericht gedeeld door Amy L (@amyolo.vs.food) op 17 Okt 2017 om 9:49 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Guardian. Beeld: iStock.