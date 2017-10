Dít is het enige dat Nigella Lawson doet om in vorm te blijven

Hele taarten kookt Nigella Lawson, en ze is ook absoluut niet bang om ze op te eten vertelt de televisiechef in het nieuwe nummer van Good Housekeeping. Want nu ze enthousiast aan yoga doet, behoudt ze heel makkelijk haar nieuwe slanke figuur.

On the set of my new tv series, trying not to watch pot of water while waiting for it to come to the boil #atmytable Een bericht gedeeld door Nigella (@nigellalawson) op 10 Jul 2017 om 6:12 PDT

Dus zelfs als ik niet aan yoga doe, ben ik nog steeds stretch-oefeningen aan het doen.”

De sensuele chef vertelt in het tijdschrift dat ze 3x per week aan yoga doet. “Ik moet echt een sport doen die ik leuk vind, anders doe ik het niet. Hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer dat ik veel moet stretchen.

Nigella eet gezond (“gegrilde kip is mijn lievelingseten”), maar ze is natuurlijk wel een kok, dus een stuk taart zal ze zéker niet afslaan.

This month’s cover star is the fabulous @Nigella_Lawson (on sale 27th September). https://t.co/mD6nBP75pF pic.twitter.com/5rvOy5aZOe — Good Housekeeping UK (@GHmagazine) September 26, 2017

Nigella Lawson talks to Good Housekeeping magazine about her new figure and #Yoga -… http://t.co/LNN9G4Ap59 #Yoga pic.twitter.com/FvUozuxVvy — Yoga News (@YogaLatest) October 6, 2015

“Ik houd van traditioneel voedsel en ik ga zeker niet moeilijk doen over de calorieën.”

Meer lezen over afvallen? Volg Libelle Lijnt Lekker op Facebook!

Bron: GoodHousekeeping. Beeld: Brunopress, Instagram