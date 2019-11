6 dingen die je beter niet kunt doen als je net wakker bent

Een goed begin van de dag is het halve werk, daarom is het verstandig om deze zes dingen vooral niet te doen als je ’s ochtends opstaat (en wat je juist wél moet doen: uitrekken). Tijd om je ochtendritueel eens onder de loep te nemen!

1. Niet snoozen

Je wekker laten snoozen is absoluut niet verstandig, zeggen slaapexperts van de universiteit van Stanford. We dénken dat die 10 minuten extra slaap ons helpen om de dag aan te kunnen, maar het werkt juist averechts. Als je op de snooze-knop drukt en vervolgens weer in slaap valt, begin je aan een nieuwe slaapcyclus. Als je die cyclus na een paar minuten weer doorbreekt door een nieuw alarm, breng je je lichaam en geest in de war. Daardoor word je loom en gedesoriënteerd wakker.

2. Opgekruld in foetushouding blijven liggen

Zodra je wakker bent, is het verstandig om je zo snel mogelijk compleet uit te rekken, nog voordat je uit bed stapt. Volgens Harvard-psycholoog Amy Cuddy begin je met meer zelfvertrouwen aan de dag als je je even goed hebt uitgerekt. Sowieso is slapen in foetushouding geen goed idee, zegt Cuddy. Als je je knieën tegen je borst drukt in je slaapt, kun je ’s ochtends al gestrest wakker worden. Dat komt doordat je in die houding je hersenen subtiel het signaal geeft dat je wordt aangevallen. Daarom is het beter om een open houding aan te nemen in bed.

3. Gelijk je mail op je telefoon checken

Het is misschien een open deur: check ’s ochtends niet direct je telefoon. Toch kunnen heel veel mensen het niet laten. Volgens onderzoekers is het schadelijk om gelijk na het wakker worden op je telefoon te zitten, omdat je wordt blootgesteld aan allerlei prikkels. “Als je ’s ochtends een foto liket op Instagram of reageert op een tweet, begin je de dag met reageren op iemand anders in plaats van zelf het heft in handen te nemen”, vertelt business-analist Michael McQueen. Beter is het om het eerste uur van de dag de aandacht op jezelf te richten. Het gevolg is dat je de rest van de dag proactiever op situaties reageert.

4. Je bed onopgemaakt achterlaten

De meningen verschillen hierover: is het nou wel of niet goed om ’s ochtends je bed op te maken voor je de deur uitgaat? Uit recent onderzoek blijkt dat het verstandig is om het wél te doen. Mensen die elke dag hun bed opmaken, voelen zich gelukkiger, sporten vaker en slapen beter. Volgens Charles Duhigg, schrijver van het boek Smarter Faster Better, bevordert het opmaken van je bed je productiviteit voor de rest van de dag. “Het zet een kettingreactie in gang die ervoor zorgt dat andere goede gewoontes beter beklijven.”

5. Koffie drinken

De dag beginnen met een kopje koffie: veel mensen zweren erbij. Maar ook deze gewoonte is niet goed voor het verdere verloop van je dag. Je lichaam produceert tussen 8 en 9 uur ’s ochtends uit zichzelf meer van het stresshormoon cortisol. Cortisol zorgt ervoor dat je je wakker en alert voelt. Als je rond dat tijdstip koffie gaat drinken, dan zorgt de cafeïne ervoor dat het effect van cortisol minder wordt. Je wordt er dus juist mínder alert en wakker van. Daarom is het beter om pas na 9:30 uur aan de koffie te gaan. Denk je dat het jou niet lukt om af te kicken van je vroege bakkie troost? Probeer het dan eens met deze 5 tips.

6. In het donker klaarmaken

Sommige mensen vinden het prettig om zich ’s ochtends aan te kleden in het donker, of met gedimd licht en de gordijnen dicht. Dat lijkt misschien een vriendelijkere manier om de dag te beginnen dan met een fel licht aan, maar het geeft een verkeerd signaal af aan je lichaam. Je interne biologische klok is erg gevoelig voor licht of donker, vertelt slaapexpert Natalie tegen The Huffington Post. Jezelf aankleden in het donker geeft dus het signaal af dat het nog nacht is, en zorgt ervoor dat je loom aan de dag begint.

Bron: Independent. Beeld: iStock