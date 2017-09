Amerikaanse wetenschappers onderzochten in welke tijd van het jaar mensen het slankst zijn en wat blijkt? Het is al bijna zo ver!

BEKIJK OOK: Afvallen? Smeer dít op je boterham.

De onderzoekers hielden het gewicht van ruim 3 duizend Amerikanen, Japanners en Duitsers bij en kwamen tot de conclusie dat al deze nationaliteiten de meeste kilo’s aankwamen tijdens de feestdagen. In de maanden daarvoor – oktober en november – gaf de weegschaal gemiddeld het laagste getal aan.

Dieet

Tijdens de feestdagen komt er ongeveer een halve kilo bij, wat het in januari weer een stukje moeilijker maakt om af te vallen. De tip van de onderzoekers is dan ook: áls je gewicht wilt verliezen, begin er dan in oktober en november mee. Dan heb je een goed startpunt en is de kans op een geslaagde afvalrace het grootst.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dr. Oz. Beeld: iStock