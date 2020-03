Geniet van ongerepte natuur met déze wandeling in Zeeland

Vind jij het ook zo heerlijk om uit te waaien op het strand? Dan is deze wandeling van 12 kilometer lang in Meeuwenduinen een absolute aanrader.

De zee is Nederlands grootste natuurgebied, met maar liefst 523 kilometer aan kustlengte om heerlijk uit te waaien.

Het boswachterspad in Westenschouwen is door de hoogteverschillen een pittige, maar prachtige wandeling. Hoe langer je de route volgt, hoe meer rust je ervaart op het pad door het robuuste duingebied en grootste bos van Zeeland. Wandelend door de Meeuwenduinen, met tientallen jaren oude Corsicaanse en Oostenrijkse dennen, zie je vrijwel alleen duin én in de verte de vuurtoren van Haamstede.

Wat is er te zien?

• Het Zeeuwse landschap is dynamisch en de natuur ongerept. Het zand stuift er vrij rond, wat een magisch effect geeft.

• Op de route kom je verschillende vogelsoorten tegen. In het bos de grote bonte specht en de havik, tussen de duinen misschien wel een velduil of een tapuit.

• In het duingebied broeden zo’n 5000 paar kleine mantelmeeuwen en 1500 zilvermeeuwen. In het voorjaar en de zomer zorgt het bewaken van de jongen nogal eens voor een kortstondig luid vogelconcert.

• Op het zand van de duinen groeit het duinviooltje, vaak in groepjes bij elkaar. Ook planten als de koningskaars en de bijenorchis vind je in dit gebied.

De route

Het boswachterspad in Westenschouwen start bij excursieschuur van Staatsbosbeheer waar op het informatiepaneel meer informatie over de wandeling staat. Parkeren kan op de parkeerplaats ‘de Rotonde’ (Duinpad 1) voor maximaal € 1,20 per uur. Volg vanaf het startpunt de paaltjes met groene pijlen. Op de route staan meerdere bankjes.

Voor later

Aan het begin en einde van de route ligt de Zeeuwse Gasthut. Een fijne plek voor koffie met een Zeeuwse bolus of smakelijke lunch. Maar door de coronavirus-maatregelen, is het restaurant nu (d.d. 19 maart 2020) natuurlijk voorlopig gesloten. Hou het in ieder geval in je achterhoofd, voor later.

Tekst: Michèle Bevoort. Beeld: iStock