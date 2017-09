Libelle Legt Uit: kun je beter voor of na het ontbijt tandenpoetsen?

Dit is een van die dingen die je je elke dag weer af kunt vragen: wat is het beste moment om je tanden te poetsen? Daar is nu eindelijk een antwoord op.

VIDEO: Sporten onder het tandenpoetsen met Mark Tuitert.

De meeste mensen poetsen hun tanden na het ontbijt, want we weten allemaal hoe vies het is als je net nadat je je tanden hebt gepoetst een slok neemt van een versgeperst sapje. Toch blijk je beter wél je tanden voor het ontbijt te kunnen poetsen.

Glazuur

Als je na het ontbijt poetst, breng je namelijk juist schade aan je gebit aan. Doordat je bij het ontbijt van dingen eet en drinkt die suiker of zuur bevatten, heeft je gebit tijd nodig om het glazuur te herstellen. Als je vlak na het eten je tandenpoetst dan beschadig je het glazuur alleen nog maar meer. Je kunt dus beter voor het eten poetsen. Wil je toch een frisse smaak na het eten? Spoel dan met mondwater. Of wacht minstens 30 minuten met het poetsen na het eten.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock