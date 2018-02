Opgeblazen gevoel? Dat kan een teken zijn van kanker

Een opgeblazen gevoel is een veelvoorkomend ongemak. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat maar liefst 75 procent van de vrouwen het weleens ervaart. Maar wat weinigen weten is dat het heel gevaarlijk kan zijn.

Het kan er namelijk op duiden dat je eierstokkanker hebt. In de studie werd onderzocht hoe vrouwen reageren op de symptomen van deze vorm van kanker. Meer dan duizend vrouwen werd gevraagd wat ze doen bij een aanhoudend opgeblazen gevoel. Slechts 34 procent van hen zou naar de dokter gaan.

Aangepast eten

De helft van de vrouwen zou iets in hun dieet veranderen, zoals gluten of zuivel schrappen, probiotische yoghurt eten of pepermuntthee drinken. Bijna een kwart van de vrouwen zou maagzuurremmers nemen.

Levensgevaarlijk

Maar een doktersbezoek uitstellen kan levensgevaarlijk zijn, vertelt hoofdonderzoeker Annwen Jones. “Vrouwen riskeren hun leven omdat ze niet bekend genoeg zijn met de symptomen van eierstokkanker,” zegt ze. Minder dan 20 procent van de vrouwen is daarvan op de hoogte.

Bloating can big or small. if it’s persistent and it’s not normal for you, it’s vital you see your GP. It could be symptom of #ovariancancer. #TAKEOVAR https://t.co/NrzqtASiwq pic.twitter.com/mC9MQUvlXV — TargetOvarianCancer (@TargetOvarian) February 20, 2018

Volgens de onderzoekers is het een van de dodelijkste vormen van kanker, omdat vrouwen er vaak te laat achterkomen. Terwijl je grote kans hebt op volledige genezing als je er in een vroeg stadium bij bent.

Welke symptomen moet je allemaal in de gaten houden

Als je constant een opgeblazen gevoel hebt, en niet alleen na maaltijden of tijdens je menstruatie

Als je nooit honger hebt en altijd een vol gevoel hebt

Als je vaak moet plassen

Als je maagpijn hebt

Zijn de symptomen nieuw, frequent en aanhoudend dan is het zaak een doktersafspraak te maken. Gaan ze niet weg dan is er grote reden tot bezorgdheid.

Een gewaarschuwd mens

Slechts 1 op de 5 vrouwen is zich bewust van de gevaren, dus het is zeker iets om vaker over te praten. We zien een opgeblazen gevoel veelal als iets ongemakkelijks, soms zelfs als gênant probleem, terwijl het een duidelijk signaal kan zijn dat je écht ziek bent.

Bron: Bustle. Beeld: iStock