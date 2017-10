Steeds meer mensen in Nederland overlijden door een val

De afgelopen 5 jaar is het aantal mensen dat door een val om het leven kwam met 60% gestegen. Dat komt doordat mensen ouder (en dus kwetsbaar) worden, maar de vergrijzing is niet de enige reden.

De vergrijzing is namelijk procentueel veel minder groot dan het aantal mensen dat sterft na een val. Bij de NOS zegt onderzoeker Maarten Bloem van het CBS dat, naast de vergrijzing, een andere verklaring is dat oudere mensen langer thuis blijven wonen.

Bejaarden

Er overlijden ruim 6x meer mensen in Nederland door een val dan in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar stierven er 3884 mensen door een val, ruim 10 procent meer dan in 2015 (3486). In 2000 waren dat er 1675. Het gaat vooral om oudere mensen. In 2016 was driekwart van de overledenen door een val 80 jaar of ouder.

Preventie

Preventietrainingen op het gebied van vallen kunnen helpen, zegt Saskia Kloet van VeiligheidNL bij de NOS. Kwetsbare ouderen die thuis een gerichte therapie krijgen tegen hun val-angst, vallen veel minder vaak. Voor die trainingen zou meer geld vrij moeten worden gemaakt, is Kloet van mening, zodat deze veel meer kunnen worden gegeven.

Bron: NOS. Beeld: iStock