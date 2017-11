Vrouw valt 45 kilo af nadat vriend haar dumpt - door déze sport

Sian Ryan (26) is hét bewijs dat je niet urenlang aan cardio hoeft te doen, of op een streng dieet moet, om af te vallen.

Ze begon met gewichtheffen (krachttraining) en viel in 2 jaar 45 kilo af.

Twee jaar geleden werd Sian gedumpt door haar vriend, tijdens wat een romantisch weekendje weg had moeten worden. Omdat ze daarna niet thuis wilde zitten huilen besloot ze naar de sportschool te gaan.

Personal trainer

Flash forward naar vandaag: Sian is 45 kilo lichter, haar kledingmaat is 6 maten kleiner en ze is een gekwalificeerd personal trainer geworden.

“Op mijn zwaarst woog ik 120 kilo en droeg ik maat 52”, vertelt ze aan Cosmopolitan. “In het begin ging ik ’s nachts naar de 24-uurs-sportschool, zodat niemand me kon zien. Ik moest het huis uit.”

Sian probeerde de loopband, omdat ze dacht daarmee het snelst af te vallen, maar dat vond ze stom en het hielp niet. Langzaam realiseerde ze zich dat je iets moet doen waar je van houdt zodat je er regelmatig mee bezig kunt zijn. Voor haar is dat gewichtheffen.

Sterk

“Ik gooide me er vol overgave in en voelde me zoveel beter. Ik dacht niet meer aan mijn ex en werd gewoon steeds beter”, legt ze uit. “Ik werd er verliefd op. Het idee om sterker te worden en me krachtiger te voelen was zo fijn. Ik begon me minder te concentreren op het gewichtsverlies, ook al gebeurde dat intussen wel. Ik richtte me meer en meer op sterker worden.”

Calorieën

Sian besloot ook op haar koolhydraten, eiwitten en vetten te letten. Niet door ze te schrappen, maar door te zorgen dat ze genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt en het in verhouding is. Ze kookt meer én gezonder, en eet minder afhaaleten. Al neemt ze óók nog weleens een pizza.

“Ik verloor meer gewicht toen ik meer dan 2000 calorieën at, dan toen ik het bij 1000 hield”, zegt ze.

Sian’s Instagram-account telt een indrukwekkende 34,8 duizend volgers, iets waar ze nog elke dag verbaasd over is. Toen ze begon met het plaatsen van foto’s stond haar account nog op privé omdat ze zich zo schaamde voor haar lijf. Terwijl haar volgers die eerlijke foto’s nu enorm waarderen.

Slank

“In heel veel van die accounts zie je hoe mensen die al slank zijn sterker worden. Maar ik had op mijn 24e nog maat 52 en nu ben ik 26 en heb ik maat 40.” De beste tip van Sian? Consistentie. “Als je een slechte dag hebt en het tegenvalt, geef de moed dan niet meteen op.”

“Met al mijn slechte dagen heb ik de betere dagen opgebouwd.”

