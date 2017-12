‘Soms neem ik vooraf al rust’

Karen Span (32) is moeder van twee jonge kinderen en heeft al migraine sinds haar vijftiende. Ze schreef er een boek over: ‘Motel Migraine – over migraine, medicijnen en misverstanden’. Haar gouden tip? Een goed en gezond slaappatroon.

Libelle samen met Excedrin (Acetylsalicylzuur, Paracetamol en Cafeïne)

“Ik heb al mijn halve leven last van migraine; daarom weet ik wellicht beter hoe ik er mee moet omgaan. De migraine begon op de Middelbare school. Van het begin herinner ik me vooral de lessen economie op vrijdag. Op een gegeven moment voelde ik tijdens een van deze lessen hoofdpijn opkomen. Eerst een beetje, toen wat erger en na een uurtje had ik echt behoorlijke pijn in mijn hoofd. Inmiddels weet ik dat dit geen normale hoofdpijn was, maar toen had ik nog geen vergelijkingsmateriaal.

Avond in de kroeg

“Ik heb medicijnen die meestal goed werken. Negen van de tien keer heb ik er maar een paar uur last van en dan trekt het weg. De tiende keer werkt het niet en heb ik wel een heftige aanval. Dan moet ik echt naar bed en heb ik soms vierentwintig uur lang hoofdpijn. Ik heb niet echt triggers ontdekt in mijn voeding. Mijn buurvrouw krijgt bijvoorbeeld hoofdpijn van kauwgom kauwen. Ik weet wel dat een goed slaappatroon bijdraagt aan het voorkomen van de aanvallen. Toen ik jonger was, hield ik me daar nooit aan en nam ik de migraine voor lief. Ik wilde ook gewoon tot vijf uur in de kroeg staan. En nog steeds vind ik het soms gezellig om een avondje door te halen. Ik weet dat de kans op een aanval dan groter is. Maar ach, dat is dan maar zo. Als ik de volgende dag iets bijzonders of belangrijks heb, hou ik daar wel rekening mee. Dan neem ik vooraf zelfs extra rust.”

Fijne man

“Ik heb een zoon van drie en een dochter van zes. Met kleine kinderen is het niet altijd makkelijk om genoeg te slapen en voldoende rust in te bouwen. Als ze weer eens midden in de nacht naast m’n bed staan, voel je je niet echt fit. Gelukkig wordt dit steeds minder. Ik heb ook een fijne man die nooit zeurt en de dingen thuis voor me oppakt als dat moet. Sociale afspraken afzeggen omdat ik me niet goed voel, vond ik tot vijf jaar geleden erg moeilijk. Inmiddels kan ik me daar veel beter bij neerleggen.”

Zinc CHNL/CHXCDRN/0035/17