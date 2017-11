Met deze 5 sporten verbrand je de meeste calorieën

Sporten is lekker en gezond. Je maakt je hoofd leeg en – niet onbelangrijk – je verbrandt calorieën. Misschien sport je niet alleen maar voor de lol en daarom zetten we de sporten waarmee je de meeste calorieën verbrandt op een rij.



Doe je een van deze 5 sporten? Dan ben je heel effectief bezig.

Calorieverbruik van hoog naar laag

De sporten sorteren we van hoog naar laag, aan de hand van het aantal calorieën dat je ermee kunt verbranden. We kijken hierbij naar iemand van 55 kilo en iemand van 85 kilo. Weeg je daartussenin? Dan zit jouw calorieverbruik ook tussen die 2 cijfers.

1. Touwtje springen (120 sprongen per minuut)

Verbruik: 667-990 calorieën per uur

Bonus: springtouwen is een gigantische vetverbrander. Probeer een springtouw met extra gewicht om de armen en schouders nóg meer aan het werk te zetten.

2. Kickboksen

Verbruik: 582-864 calorieën per uur

Bonus: 20 à 30 seconden rust tussen de handelingen zorgt voor het beste resultaat.

3. Hardlopen (10 minuten per mile (=1,6 kilometer))

Verbruik: 566-839 calorieën per uur

Bonus: Als je in een regelmatig tempo hebt gelopen, verbrand je de rest van de dag nog calorieën. Extra motivatie om op die loopband te springen!

4. Kettlebell trainingen

Verbruik: 554-822 calorieën per uur

Bonus: Een intensieve HIIT training met kettlebells kan ervoor zorgen dat je nog tot 36 uur na de training calorieën blijft verbranden. Voor het beste resultaat moet je de training in één keer afmaken.

5. Roeien op de roeimachine

Verbruik: 481-713 calorieën per uur

Bonus: Roei je op hoge kracht en met snelle slagen, dan is dit een perfect onderdeel van je training.

Bron: Happy in Shape. Beeld: Shutterstock