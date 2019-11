Dít kan gebeuren wanneer je teveel zink binnenkrijgt

Zink is een krachtig mineraal dat een belangrijke rol speelt in het boosten van het immuunsysteem. Het zit in (kleine hoeveelheden) in producten als kaas, noten en garnalen, je kunt het innemen als supplement en het zit vaak als een extra ingrediënt in probiotica en haarsupplementen.

Zink is niet alleen goed voor het immuunsysteem, maar helpt ook bij de ontwikkeling van DNA en aanmaak van proteïne. Het is belangrijk om dagelijks zink tot je te nemen omdat je het mineraal niet kunt opnemen in organen of bindweefsel. Goed nieuws: je vindt het in een breed scala voedingsproducten. Vlees, groenten, eieren, zuivel, volkoren granen en noten bevatten allemaal zink.

Verkoudheid

Als je een verkoudheid voelt aankomen, is het een goed idee om wat extra zink te nemen. Het mineraal voorkomt dat het rhinovirus zich ophoudt in slijmklieren en zich daar vermenigvuldigt. Als je symptomen aan voelt komen en binnen 48 uur (extra) zink tot je neemt, kunnen je klachten tot wel 40% afnemen.