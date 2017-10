Met dít geluid val je sneller in slaap

Een goede nachtrust is belangrijk om de volgende dag weer fris en fruitig op je werk te kunnen verschijnen. Niets is dan ook irritanter dan ’s nachts klaarwakker in bed te liggen. Gelukkig is er weer een nieuw trucje om snel in slaap te komen, namelijk Pink Noise.

Wit

Je hebt vast al wel eens gehoord van witte ruis om in slaap te komen? Je luistert dan naar een monotoon geluid, wat erg saai en voorspelbaar is, waardoor je hersenen niet afgeleid worden en eindelijk rust kunnen krijgen.

Twee vliegen in één klap

Toch werkt dit niet voor iedereen, daarom is er nu iets nieuws: Pink Noise, ofwel roze ruis. In plaats van een saai monotoon geluid, is dit een gebalanceerde mix tussen hoge en lage frequenties. Onderzoek toont aan dat deze verschillende frequenties ervoor zorgen dat je hersenen langzamer gaan werken, waardoor je vanzelf moe word en eerder in slaap valt. Buiten dat slaap je ook nog eens dieper en vaster.

Wil je het wel eens uitproberen? Op YouTube staan genoeg geluidsfragmenten en verder zijn er genoeg apps waarbij je het gratis kan proberen.

Bron: HLN. Beeld: iStock