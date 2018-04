Man gaat van bierbuik naar sixpack binnen 12 weken

Hunter Hobbs was een beetje aan het afglijden in een ongezond bestaan: steeds meer drinken, steeds meer eten, steeds minder sporten. Totdat hij besloot dat het genoeg was. Als stok achter de deur besloot hij zichzelf elke dag op de foto te zetten.

Na afloop van de 12 weken gezond leven, was hij 19 kilo kwijt en had hij een sixpack. In die 12 weken dronk hij alleen bij speciale gelegenheden alcohol, at gezond en deed 5 of 6 keer in de week eerst aan krachttraining en daarna aan cardio.

Dit is wat er gebeurde…

De beste man uit Oklahoma begon met een gewicht van 92 kilo, nu wijst de teller op de weegschaal nog maar 73 kilo aan als hij erop stapt.

Alcohol sloeg het fanatieke ventje dan over, maar hij dronk dagelijks wél 3,5 liter water (dat hij nog tijd had voor andere dingen en niet constant op het toilet zat is een wonder). Ook frisdranken met suiker waren streng verboten.

Zelfvertrouwen

De eerste weken was Hunter logischerwijs hartstikke moe, maar toen hij na drie weken bikkelen de eerste resultaten zag ging het steeds beter. “Ik zit een miljoen keer lekkerder in mijn vel, heb heel veel energie en zelfvertrouwen.”

Tja, wat wil je met zo’n lijf.

Kleine kanttekening voor wie nu naar de sportschool wil rennen om hysterisch in de gewichten te gaan hangen: Hunter heeft voordat hij dikker werd al veel getraind, dus kon hij makkelijker op zijn oude niveau komen. Wie vanaf nul moet beginnen, zal dus niet zo snel zulke spectaculaire resultaten halen.

Mooi. Waar is het ijs?

