Zitten vs. bewegen: dít doet het met je lichaam

Dat de hele dag zitten zonder tussendoor te bewegen niet erg gezond is, weten we best. Maar wat is de invloed van zitten én bewegen nu eigenlijk op je lijf? We zetten het op een rijtje.

Libelle samen met Menzis

Dit doet zitten met je lichaam

De beenspieren – de grootste spieren van het lichaam – worden nauwelijks ingeschakeld. Spieren die je niet gebruikt, nemen vet en suiker uit je bloed minder snel op. De kans op diabetes en hart-en vaatziekten wordt daardoor groter.

Ook pezen en gewrichten worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Je zou het misschien niet denken, maar ook onderbelasting kan klachten geven.

Je bloedsuikerspiegel, bloeddruk en het cholesterolgehalte gaan omhoog en je lichaam slaat meer giftige stoffen op. Een langdurig zittend bestaan kan hierdoor uiteindelijk leiden tot chronische ziektes, zoals overgewicht en nieraandoeningen.

De kans op schade aan nek, schouders en rug is groter. Zittend trek je je schouders vaak onbewust op, je nek verkrampt in dezelfde positie en rugspieren verslappen juist. Zo kan je rug op den duur de rest van je lichaam minder goed recht houden.

En dit doen 10.000 stappen per dag met je lichaam

Twintig procent van je ingenomen calorieën worden spontaan verbrand: dat zijn er zo’n vijfhonderd.

Met langer – maar minder intensief – bewegen verbrand je bovendien meer vet dan bijvoorbeeld met een uurtje fitness, waarbij vooral de koolhydraten worden aangepakt. De verbranding van calorieën start al na zo’n 2.200 stappen.

Je hebt op langere termijn minder of geen last meer van depressieve symptomen in vergelijking met iemand die minder actief is.

De kans op hart-en vaatziekten neemt af.

Bewegen zorgt voor een hogere hersenactiviteit: je hebt minder stress én een happy hoofd.

Zittend beroep? Geen nood

Als je elk halfuur twee minuten iets anders doet dan zitten, dan doorbreek je de cyclus al. Even wandelen – al is het naar het toilet, de kantine of de printer – zorgt al voor een positief effect op je gezondheid. Graag gezonder leven, maar blijven die eerste stappen lastig? Je bent niet de enige. Menzis helpt met Menzis SamenGezond. Het online gezondheidsprogramma en de nieuwe app bieden tips en (persoonlijke) adviezen, die het makkelijker maken om de eerste stappen te zetten en gemotiveerd te blijven.