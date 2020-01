Waarom je niet blind op gezondheidsapps moet vertrouwen

Duik jij direct het internet op wanneer je ziek bent of een verontrustend plekje op je huid ziet? Dan ben je niet de enige. Er zijn zelfs heuse gezondheidsapps in het leven geroepen, die je direct een advies of diagnose kunnen geven. Toch moet je niet blindelings op dergelijke apps vertrouwen.

De kwaliteit ervan valt namelijk te betwisten, kopt het AD donderdag.

Gezondheidsapps

Steeds meer mensen stappen niet direct naar de dokter bij gezondheidsvragen, maar raadplegen eerst het internet. Gezondheidsapps in smartphones, smartwatches of andere technologische apparaten winnen dan ook steeds meer aan populariteit, wat de overheid flink wat geld bespaart. Dat is een groot voordeel aan deze apps, meldt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.

Keerzijde

Toch zit er een keerzijde aan deze apps. De adviezen zijn namelijk niet altijd correct of betrouwbaar. Gebruikers ervan kunnen op die manier ten onrechte gerustgesteld worden wanneer ze zich zorgen maken om een gezondheidsklacht. En dat kan nare gevolgen met zich meebrengen.

Zorgen maken

De andere kant is juist weer dat sommige adviezen wel correct zijn, en mensen zich in dat geval juist nog meer zorgen maken dan ze al deden. Er wordt in dergelijke situaties dan ook vaak gezien dat mensen onnodig naar de dokter stappen voor een geruststelling, waardoor hun zorgkosten flink kunnen oplopen.

Voorstanders

Toch zijn meerdere deskundigen uit de gezondheidszorg wél voor gezondheidsapps. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport verklaart: “Gezondheidsapps kunnen tijd besparen voor zowel arts als patiënt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op de nieuwe technologie.”

Strengere normen

Hij vervolgt: “In Europa komen er daarom strengere normen waaraan apps dienen te voldoen vanaf mei 2020. Zo dient er bijvoorbeeld verplicht bewijs geleverd te worden door de ontwikkelaar dat de app betrouwbaar is”, aldus Bruins.

Bron: AD. Beeld: iStock