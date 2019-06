6 verrassende gezondheidsvoordelen van champignons

Hou je van champignons? Dan heb je geluk, want er zitten héél veel gezondheidsvoordelen aan het eten van deze paddenstoelen.

De meeste witte voedingsmiddelen zijn voedselarm. Denk maar aan witbrood of pasta. “Maar paddenstoelen vormen een uitzondering”, zegt Mitzi Dulan, schrijver van het boek The Pinterest Diet. “Ze bevatten veel mineralen, zoals selenium, kalium, koper, ijzer en fosfor.” Dit is extra bijzonder, omdat deze voedingsstoffen eigenlijk niet snel worden aangetroffen in plantaardig voedsel.

Nog meer redenen waarom champignons zo goed voor je zijn:

1. Ze zorgen ervoor dat je jong blijft

Champignons bevatten een heel hoge concentratie van 2 antioxidanten: ergothioneïne en glutathion. Dit blijkt uit een onderzoek van de Pennsylvania State University.

Als je deze 2 antioxidanten combineert, werken ze extra hard om het lichaam te beschermen tegen de fysiologische stress die zichtbare tekenen van veroudering veroorzaakt, zoals rimpels.

2. Ze zijn goed voor je hart

Als je een maaltijd wat zouter wil maken, is het ook slim om wat champignons toe te voegen. Dit is een heel gezonde variant op zout.

De champignons hebben een zoute smaak vanwege de glutamaat-ribonucleotiden die ze bevatten. Deze stoffen dragen bij aan betere smaak zonder gevolgen voor je bloeddruk. Ook heb je zo minder kans op hart- en vaatziekten.

3. Ze beschermen je hersenen tegen ouder worden

Ergothioneïne en glutathion kunnen ook helpen Parkinson en Alzheimer te voorkomen, zeggen de onderzoekers van een andere studie van de Pennsylvania State University. Ze raden aan om minstens 5 champignons per dag te eten om het risico op neurologische aandoeningen in de toekomst te verminderen.

4. Ze geven je energie

Champignons zijn rijk aan B-vitamines: riboflavine [B2], folaat [B9], thiamine [B1], pantotheenzuur [B5] en niacine [B3]. Deze stoffen zorgen ervoor dat je lichaam de energie uit het voedsel dat we consumeren, ook opneemt. Bovendien produceren champignons rode bloedcellen die zuurstof door het lichaam transporteren.

5. Ze stimuleren je geheugen

Nog een voordeel van de paddestoel: onderzoekers van de Universiteit van Singapore ontdekten dat het eten van 2 porties gekookte champignons per week je kans op milde cognitieve achteruitgang kan verminderen.

6. Ze versterken je botten

Als er in de supermarkt ‘UVB’ op de verpakking van de champignons staat, weet je dat de paddestoelen tijdens de groeiperiode zijn blootgesteld aan zonlicht. Daarom wordt een stof genaamd ergosterol direct omgezet in vitamine D . Door maar 3 champignons per dag te eten, heb je dagelijkse hoeveelheid vitamine D al bereikt.

