Wat de gevaren van overmatig alcoholgebruik zijn, hoeft Libelle je vast niet uit te leggen. Maar wil je zo nu en dan genieten van een glaasje gin, dan hoeft dat helemaal niet slecht voor je te zijn. Sterker nog, het zou zelfs ‘gezondheidsvoordelen’ hebben. Of nou ja, de jeneverbessen in die gin, dan.

Hoewel het vooral minder leuk nieuws is dat dit jaar domineert, is er ook nog een lichtpuntje. Tenminste, als je een alcoholische versnapering in de vorm van gin wel kunt waarderen.

Drink je alcohol met mate en ben je gek op gin? Dan ben je vast benieuwd naar de ‘gezondheidsvoordelen’ van dit drankje. Wist je bijvoorbeeld dat de jeneverbessen waar gin van wordt gemaakt tjokvol anti-oxidanten en vitamine C zitten, die helpen tegen verkoudheid en griep? We zetten een aantal voordelen voor je op een rij:

1. Opgeblazen gevoel

De jeneverbes is een diureticum, die de afgifte van water bij de nieren bevordert. Dit helpt je lichaam om het vasthouden van vocht en een opgeblazen gevoel tegen te gaan. De kruiden in gin kunnen daarnaast je spijsvertering stimuleren. Als je vaak een opgeblazen gevoel krijgt van drank, is het de moeite waard om eens te switchen naar gin.

2. Rimpels

Anti-oxidanten, die je ook in de jeneverbes vindt, helpen huidveroudering tegengaan. Rimpels krijgen we uiteindelijk allemaal, maar door voldoende anti-oxidanten binnen te krijgen, zorg je er voor dat je je jeugdige en frisse uitstraling zo lang mogelijk behoudt.

3. Weinig suiker

Als je op de lijn let of suikerziekte hebt, is gin misschien wel het ideale drankje voor jou. Volgens een onderzoek in de Journal of diabetes nursing is gin de veiligste optie voor mensen met diabetes type 1. Gin bevat relatief weinig suiker, mits je het niet combineert met tonic of frisdrank. Belangrijk: informeer bij medische klachten altijd eerst bij een professional wat het beste voor jouw gezondheid is.

4. Weinig calorieën

Heerlijk hoor, een glas wijn of een biertje om het weekend mee in te luiden. Neem je liever iets met minder calorieën? Kies dan voor gin, eventueel gemixt met een drankje dat laag in calorieën is.

5. Gewrichtspijn

Wist je dat jeneverbessen gebruikt worden als ouderwetse remedie tegen gewrichtspijn? Een fles Hendrick’s is natuurlijk geen vervanger van medicijnen, maar sommige mensen eten in gin geweekte jeneverbessen om ontstekingen te verminderen.

