Kokoswater ligt intussen al jaren in de Nederlandse supermarktschappen. Eén van de redenen waarom sommige mensen aan dit drankje verknocht zijn, zijn de gezondheidsvoordelen. Die voordelen zetten we voor je op een rij.

Je hebt geluk als je graag (vers) kokoswater drinkt, want het is hartstikke goed voor je lichaam. Niet zo gek dat het steeds populairder wordt, dus. Als je kraanwater even zat bent, kun je het om de volgende redenen prima vervangen door een glas kokoswater.

Het hydrateert je van binnenuit

Eén van de fijne gezondheidsvoordelen van kokoswater is dat het je lichaam hydrateert. Als je moeite hebt om aan 2 liter water drinken per dag te komen, is dit een goede tip om toch je lichaam goed te blijven hydrateren. Ook fijn om te drinken als je gesport hebt of ziek bent (geweest).

Het bevordert de gezonde spijsvertering

Als je iedere dag genoeg water binnenkrijgt, help je je spijsvertering goed op gang te blijven. Kokoswater voegt nog wat extra’s toe: de vezels in het water zorgen ervoor dat alles wat niet in je lichaam hoeft te blijven, je lichaam weer verlaat. Daarnaast bevat kokoswater magnesium. Als je weleens last hebt van obstipatie, helpt dit hierbij.

Het ondersteunt de collageenproductie

Zoals je misschien wel weet komt een mooie huid van binnenuit. Kokoswater helpt je huid zeker, want in 100 gram zit ongeveer 10 milligram vitamine C. Een dosis van de vitamine ondersteunt de collageenproductie. Het resultaat? Fijne lijntjes en rimpels vallen minder op.

Het helpt bij een goede nachtrust

Slaap je niet goed de laatste tijd? Als je een tekort hebt aan potassium en magnesium, helpt een glas kokoswater drinken vóór je naar bed gaat misschien wel. Deze stoffen zitten namelijk in het water.

Het is goed om te onthouden dat kokoswater niet het wondermiddel is voor de eeuwige jeugd, maar als je het lekker vindt kan het zeker geen kwaad om het te blijven drinken. Eén, maximaal twee glazen per dag is meer dan voldoende.

Bron: Well and Good. Beeld: iStock