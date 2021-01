Deze gezondheidsvragen werden in 2020 het meest gegoogeld

In 2020 zijn we misschien wel meer dan ooit met onze gezondheid bezig geweest door het coronavirus. Afgelopen jaar hebben we dan ook behoorlijk vaak Google geraadpleegd voor al onze gezondheidsvragen. Déze vragen stelden we de zoekmachine het vaakst.

De vragen die direct over corona gaan (bijvoorbeeld: wat is corona?) zijn eruit gefilterd, maar vragen over symptomen van het coronavirus (bijvoorbeeld: wat is een droge hoest?) zijn wel meegeteld.

Dit vroegen we ons massaal af en dat is overduidelijk ter herleiden naar het coronavirus, daar is het namelijk een symptoom van. Naast het coronavirus is kortademigheid een symptoom van veel verschillende gezondheidsproblemen, van allergieën tot hartproblemen. Kortademigheid voelt vaak aan als een beklemming op de borst. Je ervaart ademhalingsmoeilijkheden of een gevoel van verstikking.

2. Wat is een droge hoest?

Ook een droge hoest staat op het lijstje van coronasymptomen en daarom vroegen we ons dit jaar massaal af: heb ik nu een droge hoest? Hoe voelt dat eigenlijk? Een droge hoest is een hoest die wordt geproduceerd zonder slijm, waardoor het (de naam zegt het al) droog aanvoelt. Naast het coronavirus kan een droge hoest ook veroorzaakt worden door astma, allergieën of een infectie.

3. Bij welke temperatuur heb je koorts?

In 2020 werden er ontzettend veel thermometers aangeschaft, want het werd belangrijker dan ooit om te kunnen meten of je koorts hebt of niet. Hoe vaak hebben we minister-president Mark Rutte wel niet horen zeggen: “Heb je koorts? Blijf dan thuis”?! Wanneer je je temperatuur opmeet, is het natuurlijk wel belangrijk om te weten vanaf welke temperatuur er sprake is van koorts en voor deze informatie raadpleegden we Google. Het antwoord? Als je temperatuur boven de 38 graden is, spreken we van koorts. Bij een temperatuur tussen de 37,5 en 38 graden spreken we van verhoging.

4. Wat is een calorietekort?

Een vraag die niet veel te maken heeft met het coronavirus, maar wel met gezonde voeding: wat is een calorietekort? Op die vraag is een heel simpel antwoord te geven: een calorietekort betekent dat je op een dag minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbruikt. Zo val je af.

5. Is de griep een virus?

En weer terug naar de coronagerelateerde vragen. Het fenomeen ‘virussen’ liet ons maar niet los het afgelopen jaar (en terecht!). We vroegen ons ook af of de griep eigenlijk een virus is. Het zit zo: de griep is een besmettelijke aandoening van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door influenzavirussen.

6. Is er een behandeling voor Ebola?

Naast het coronavirus hield ook Ebola ons bezig. Het antwoord is ja, er is een behandeling voor Ebola. In oktober 2020 keurde de FDA officieel de eerste behandeling tegen Ebola goed.

7. Waarom voel ik me zo moe?

Ondanks dat we afgelopen jaar massaal thuiswerkten, en daardoor vaak onze wekker iets later konden zetten, voelden we ons toch regelmatig moe. Ook dit komt terug in de zoekresultaten van Google. Helaas is er geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het meest voor de hand liggende antwoord is natuurlijk: slaaptekort. Maar je kunt je ook moe voelen door een slecht eetpatroon, onvoldoende beweging, stress en angst. Mocht je je chronisch vermoeid voelen, dan is het verstandig om een bezoekje aan de huisarts te brengen. Er kan namelijk ook een ernstigere oorzaak achter zitten, zoals depressie, diabetes of slaapapneu.

8. Hoe krijg ik water uit mijn oor?

Dit overkomt ons allemaal wel eens: water in je oor zorgt voor een irritant gevoel. Het dringende advies: steek geen wattenstaafje in je oor. Je kunt de waterdruppel er toch echt het beste uitkrijgen door je oor naar beneden te richten en met je hoofd te schudden. Een paar minuten op je zij liggen, kan ook helpen.

9. Hoe kom ik van menstruatiepijn af?

Vrouwen hebben het niet makkelijk, dat blijkt maar weer. Ook in 2020 vroegen we ons af hoe we toch van de vervelende menstruatiepijn af kunnen komen. Er zijn natuurlijk medicijnen die je kunt nemen tegen menstruatiepijn, maar ook een warm bad of een kruik, lichaamsbeweging en het gebruik van andere anticonceptie kan helpen. En natuurlijk veel chocola eten! Heb je veel last van pijn in je onderrug als je ongesteld bent? Daar weten wij nog wel iets tegen…

10. Hoe geef je je immuunsysteem een boost?

Deze laatste vraag heeft natuurlijk ook weer alles te maken met het coronavirus. Want met zo’n heersend virus werden we er nogmaals op gewezen hoe belangrijk het is om een goed immuunsysteem te hebben. Wij helpen je graag een handje en hebben 10 manieren om je immuunsysteem te boosten op een rij gezet.

Bron: The active times. Beeld: iStock