Dít zijn de gezondste landen ter wereld

Elke twee jaar wordt in de ‘Bloomberg Healthiest Country Index’ bekend gemaakt wat de gezondste landen ter wereld zijn. Gisteren verscheen de nieuwe lijst.

And the Oscar goes to…

Tromgeroffel: de grote winnaars zijn Spanje, Italië en IJsland. Deze drie landen zijn volgens de index de gezondste landen ter wereld. Nederland is twee plekken gedaald ten opzichte van twee jaar geleden en staat nu op de vijftiende plek. Onderaan in de lijst vind je veel Afrikaanse landen. Ook Haïti, Afghanistan en Jemen komen er niet goed vanaf.

Ingewikkelde berekening

Elke twee jaar verschijnt de ‘Bloomberg Healthiest Country Index‘, een meting die de volksgezondheid van 169 landen rangschikt. Maar hoe wordt zo’n lijst nu eigenlijk samengesteld? Allereerst kijken de makers van de lijst naar de leeftijdsverwachting in een land. Daarbij houden ze rekening met risicofactoren als rookgedrag en obesitas. Ook zaken als schoon water en milieuvervuiling tellen mee voor de berekening.

Mediterraans dieet

En hoe komt het dat de levensverwachting in de ‘winnende’ landen zo hoog is? Dat zou te maken kunnen hebben met het eetgedrag van de inwoners. In Spanje en Italië eten veel mensen volgens het mediterraanse dieet. Dat betekent veel olijfolie, noten, groenten en vis. Een recente studie vond een verband tussen het mediterraanse dieet en een lagere kans op hart- en vaatziekten.

Bron: Bloomberg. Beeld: iStock