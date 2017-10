Waarom het goed voor je is om dicht bij een bos te wonen

Woon jij dicht bij een bos of wandel je vaak in de natuur? Dan heeft de wetenschap goed nieuws voor je.

Uit onderzoek van Duitse wetenschappers blijkt namelijk dat veel buiten zijn goed voor je gezondheid is. Niet alleen je fysieke gezondheid, maar ook je psychische gesteldheid. Al wanneer je vlak bij een bos woont, zorgt dat voor een boost voor je hersenen.

Minder stress

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat leven in de buurt van veel bomen ervoor zorgt dat volwassenen minder stress hebben. Het deel van de hersenen dat zorgt voor de emoties wordt sterker waardoor je bijvoorbeeld minder snel bang bent, maar ook minder risico loopt op depressies. De conclusie van het onderzoek was dan ook dat de omgeving waar in je woont effect kan hebben op je hersenen.

Stad

Mensen die in de stad wonen hebben daardoor een grotere kans om mentale gezondheidsproblemen als stress, angst of depressies te onwikkelen. Dat zou kunnen komen door de geluiden, luchtvervuiling en de hoeveelheid mensen om je heen. Toch maar vaker een boswandelingetje maken dan.

