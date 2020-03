Waarom het juist goed is dat gezonde mensen het coronavirus krijgen

Minister-president Mark Rutte gaf maandagavond in zijn toespraak aan dat veel mensen in Nederland besmet zullen raken met het coronavirus. Dit is een ‘goed’ teken, maar waarom?

Aangezien het virus voorlopig nog onder ons blijft, is het belangrijk dat er groepsimmuniteit wordt opgebouwd. Maar wat is dat?

Verspreiding

Wie het coronavirus heeft gehad, wordt immuun voor het virus. Dat betekent dat de kans dat je het nog een keer krijgt, klein tot afwezig is. Groepsimmuniteit houdt in dat hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaald virus, hoe kleiner de kans is op verspreiding. Op deze manier bouwen we als het ware een muur rond de kwetsbare groepen. Want als je een bepaald virus niet kunt krijgen, kun je het ook niet overdragen op anderen. En als niemand meer de ziekte kan krijgen, dan kan niemand het meer overdragen en kan de ziekte zelfs verdwijnen.

Genezen

Het is daarom belangrijk dat gezonde mensen, die niet onder de risicogroepen vallen, het virus krijgen. Hoe meer mensen het virus krijgen en genezen, hoe meer mensen immuun worden. Wanneer het aantal mensen dat vatbaar is voor het virus kleiner wordt dan de mensen die er immuun voor zijn, krijgt het virus niet meer de kans om zich te verspreiden.

Kortom: als gezonde mensen het virus krijgen en ervan genezen, kunnen zij uiteindelijk de ouderen en mensen uit andere kwetsbare groepen veel beter beschermen.

Op slot

Het land helemaal op slot gooien, om ervoor te zorgen dat het virus zich niet sneller verspreidt, is dan ook niet slim. Wanneer je de deuren van het land na een bepaalde tijd weer opengooit, kun je weer bij het begin beginnen. Het virus is namelijk niet zomaar weg en dat is de reden dat Nederland ervoor heeft gekozen om het virus door middel van groepsimmuniteit aan te pakken. Dat legde Mark Rutte uit in zijn toespraak aan de hand van de 3 mogelijke scenario’s.

