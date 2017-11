Goed nieuws voor liefhebbers van chocolade en rode wijn

Ben jij ook zo dol op chocolade en/of rode wijn? Dan hebben we heel goed nieuws voor je. In beide guilty pleasures komt namelijk een stofje voor dat de veroudering van de huid tegengaat.

In chocolade, rode wijn, blauwe bessen en druiven zit het stofje flavonoïde. Engelse onderzoekers van de Universiteit van Exeter en Brighton voegden dit stofje toe aan oude huidcellen. Al binnen enkele uren zagen ze hier resultaat van. De oude huidcellen begonnen zich te splitsen en kregen langere telomeren, waardoor de cellen beter werden beschermd. Je kunt het vergelijken met een verjongingskuur. Dit zijn namelijk kenmerken voor jonge cellen.

Ethische aspecten

Een interessante ontdekking, dachten de onderzoekers. Ze willen dan ook nog nader onderzoek doen om te kijken wat er hierdoor verder nog mogelijk is. Daarbij willen ze ook rekening houden met de ethische aspecten van het verlengen van de levensduur van cellen door middel van medicatie.

Opnieuw inschakelen

“Dit is een eerste stap om mensen een normale levensverwachting te laten hebben, waarbij ze hun hele leven gezond kunnen zijn”, zegt onderzoeksleider Lorna Harries. “Door middel van chemicaliën kunnen we uitgeschakelde cellen weer opnieuw inschakelen, waardoor we oude cellen weer kunnen laten functioneren.”

Alcohol en suikers

Maar helaas, de onderzoekers geven wel aan dat we ons niet moeten gaan volproppen met wijn en chocolade om zo jong te blijven. De alcohol en suikers zijn uiteraard niet echt gezond voor onze gezondheid.

Bron: AD. Beeld: iStock