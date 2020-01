Waarom het goed is om te sporten als het buiten koud en nat is

De kans is groot dat wanneer het buiten koud is en regent je liever thuis blijft en niet meer gaat sporten. Zonde, want sporten met winterweer is juist erg goed voor je gezondheid.

Voor veel mensen voelt het niet goed om hun hardloopschoenen aan te trekken als het buiten vriest of regent. Waarom sporten in de kou als je ook lekker warm en droog binnen kan zitten? Toch kun je maar beter alle moed verzamelen, want juist in de winter is het gezond om lekker buiten te sporten.

We zetten een paar voordelen voor je een rij:

Mentaal

In de winter buiten sporten is naar een fysieke training eigenlijk ook een mentale training. Als je bijvoorbeeld aan het trainen bent voor een loop- of fietsevenement, kan ineens de twijfel toeslaan. Door regelmatig met slecht weer te sporten, weet je zeker dat je je niet door een kleine tegenslag als een regenbui laat tegenhouden. Dat geeft heel veel rust in je hoofd. Vind je het moeilijk om met vies weer naar buiten te gaan? Denk dan aan het gevoel dat je hebt als je weer klaar bent. Na het sporten voelen we ons altijd heel goed. Je hebt er nooit spijt van.

Zuivere lucht

Als er veel regen en wind is, hangt er meestal ook minder vervuiling in de lucht. Kortom met slecht weer is de luchtkwaliteit beter, dus des te meer redenen om lekker naar buiten te gaan om wat schone lucht op te snuiven. En dan kun je net zo goed ook even je hardloopschoenen aantrekken.

Irriteer jij je altijd aan de trage of luidruchtige mensen om je heen als je buiten aan het trainen bent? Daar heb je in de winter veel minder last van. Het is een stuk rustiger buiten en dat betekent dat je lekker je eigen gang kan gaan en tijdens het sporten tot rust kunt komen. Klinkt goed, niet waar?

Geen winterdip meer

Net als de temperaturen kan ook onze stemming in de winter onder nul zakken. Het gebrek aan zonlicht is vaak de oorzaak van onze winterdip. We hebben zo goed als allemaal een vitamine D-tekort. Om een dipje te voorkomen, is het goed om regelmatig naar buiten te gaan. Zelfs op donkere dagen. Buiten sporten is dus een manier om je winterdip tegen te gaan. Bovendien wordt er in je hersenen tijdens het sporten endorfine aangemaakt. Dit wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Dus hup, naar buiten!

Beter herstel

Sporten in de kou werkt ook goed voor het herstel. Heb je een blessure opgelopen en ben je daarvan aan het herstellen? Dan is het slim om rustig aan wat meer buiten te gaan bewegen. Door het lichaam bloot te stellen aan koude temperaturen, krijgen de hersenen seintjes om de bloedvaten te vernauwen. Hierdoor is er meer bloedtoevoer naar je organen en krijg je meer zuurstof binnen. Dit bevordert het herstel en de afvoer van afvalstoffen.

Bron: Goed Gevoel. Beeld: iStock