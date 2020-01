Waarom het juist een goed teken is als je een loopneus hebt

Ben je verkouden en heb je de hele dag last van een loopneus? Erg vervelend misschien, maar het is eigenlijk wel een goed teken.

Rond deze tijd van het jaar wordt er weer flink wat gehoest, gekucht en gesnoten. Iedereen is in de winter wel een keer snotverkouden. Niet fijn, maar wist je dat een loopneus eigenlijk heel handig is?

Slijmvlies

Een verkoudheid wordt niet veroorzaak door kou, maar door een virus of bacterie. Raak niet gelijk in paniek, want je lichaam is hier meestal goed tegen bestand. De binnenzijde van de neus is bekleed met een laag slijmvlies met haartjes. Deze virussen komen in je keel of neus terecht, waardoor ‘ie uiteindelijk in de slijmvliezen gaat zitten.

Indringer

Slijmvlies is een dunne laag cellen die slijm maakt. Dit slijm beschermt je tegen slechte stoffen. Wanneer je last hebt van een virus, wil je lichaam deze indringer stoppen. Je slijmvliezen gaan meer slijm aanmaken om de infectie te stoppen. Het slijm pakt de viruscellen vast en duwt ze naar je mond of neus, waar ze naar buiten kunnen. Het gevolg? Een loopneus.

Vechten

Een loopneus betekent dus eigenlijk dat er een virus in je lichaam zit en dat je slijmvliezen ertegen aan het vechten zijn. De vliezen zorgen er uiteindelijk voor dat het virus niet naar je longen toe kan gaan en je dus geen longontsteking oploopt.

Neus ophalen

Als je een loopneus hebt, kun je het beste je neus ophalen. Het slijm slik je dan uiteindelijk door en je maag doet eigenlijk de rest van het werk en breekt alle bacteriën af. Je neus snuiten kan ook prima, maar zorg er wel voor dat je dit voorzichtig en in een schone zakdoek doet. Zo lopen omstanders minder risico het virus over te krijgen.

Bron: Healthline, Margriet. Beeld: iStock