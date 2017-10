Waarom het goed is om te vloeken als je pijn hebt (ja écht!)

Je kent het vast wel: je stoot je teen aan de tafelpoot en voor je er erg in hebt sta je een potje te vloeken en te tieren alsof je leven er vanaf hangt. Achteraf schaam je je misschien een beetje omdat je jezelf zo hebt laten gaan, maar wat blijkt nu? Dat is helemaal nergens voor nodig!

Volgens onderzoekers heeft zo’n vloeksessie namelijk één heel positief effect: het vermindert aanzienlijk je pijn!

Bak met ijskoud water

Britse onderzoekers van de Keele University deden een experiment: een groep mensen moesten hun handen zo lang mogelijk in een bak met ijskoud water houden. Een deel van de groep mocht schelden terwijl ze dit deden, het andere deel niet. En wat bleek? De mensen die mochten schelden konden hun handen maar liefst 2 keer zo lang in de bak houden dan de mensen die dit niet mochten. Ook bleef hun hartslag stabieler én gaven ze de pijn een lager cijfer.

Pijnprikkels

Volgens hoofdonderzoeker Richard Stephens, heeft dit allemaal te maken met de emotionele respons die vrijkomt als mensen vloeken. Door al die boosheid en soms zelfs agressie worden de pijnprikkels in je brein tijdelijk geremd, een fenomeen dat ook wel ‘stress induced analgesia’ wordt genoemd.

Emoties

Adrenaline speelt hierbij een grote rol, samen met je lichamelijke reactie op stress. Tijdens het vloeken wordt de amygdala, het gebied van de hersenen dat de controle heeft over je emoties, geactiveerd. En nu komt het leuke: de amygdala speelt ook een belangrijke rol in de manier waarop je met omgaat. Oftewel: hoe meer emoties erbij komen kijken, hoe minder pijn je ervaart.

Overlapping

Verschillende wetenschappers houden er een theorie op na dat de delen in de hersenen die we gebruiken om pijn te ervaren, overlappen met de delen die we gebruiken om te praten, we kunnen ze daarom niet tegelijkertijd gebruiken. Lekker blijven vloeken en tieren dus, de eerstvolgende keer dat je weer je teen stoot!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: ScienceDirect. Beeld: iStock