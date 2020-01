Nu de eerste weken van januari voorbij zijn, staan de meeste goede voornemens vaak niet meer overeind. Is het jou ook niet gelukt het sporten vol te houden? Met deze tip breng je daar nu nog verandering in.

Door dit te doen zorg je er namelijk voor dat je met 20 minuten sporten het effect van 4 hardloopsessies behaalt.

Het geheim

Misschien is HIIT de oplossing voor jouw sportmisère. Bij deze sporttrend, voluit High Intensity Interval Training, draait alles om kort en effectief trainen. Geen tijd om te sporten is niet langer een excuus. Met slechts 2 keer per week een sessie van 20 minuten ben je al klaar. Effectief én efficiënt.

Hoe doe je dat?

Bij deze manier van sporten voer je korte sessies van intervaltraining uit, zo intensief als je kunt. Je wisselt bijvoorbeeld 2 minuten aan burpees, squats en push-ups af met 30 seconden rust. En dat 10 tot 20 minuten lang. Op die manier wissel je extreme energie-uitbarstingen af met rust, waarin je spieren even kunnen bijkomen.

Optimaal benut

Maximaal 20 minuten klinkt vrij kort, maar vergis je niet. Na een aantal minuten waarin je alles hebt gegeven, kun je echt niet meer. Dat is prima, want je spieren en energie worden optimaal benut en na 20 minuten kun je spreken van een volwaardige work-out. Daar zou zelfs 4 keer in de week hardlopen niet tegenop kunnen.

Een matje en waterflesjes

Die sportachterstand kan dus nog makkelijk ingehaald worden. Zoek 2 momenten in de week waarop je 20 minuten de tijd hebt. Want wat HIIT extra makkelijk maakt, is dat het vaak gewoon thuis kan. Een matje op de grond voor de oefeningen en twee waterflesjes als gewichtjes zijn voldoende.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock.