5x zo kun je een goede indruk maken zonder iets te zeggen

Als je een goede eerste indruk wilt maken, kom je met een vlotte babbel al heel ver. Maar wat als je nu verbaal niet zo sterk in je schoenen staat? In zo’n geval kun je met de juiste lichaamstaal ook al een hoop bereiken.

1. Laat je gesprekspartner iets warms vasthouden

Klinkt misschien een beetje gek, maar werkt écht. Onderzoek toont namelijk aan dat fysieke warmte samenhangt met de perceptie van interpersoonlijke warmte. Voor het onderzoek moesten 41 studenten een kop koffie of thee vasthouden. Vervolgens kregen ze de beschrijving van iemands persoonlijkheid te lezen, waarna ze deze persoon in het echt moesten beoordelen op verschillende eigenschappen, waaronder uitstraling.

Wat bleek? De deelnemers met de warme koffie of thee beoordeelden de persoon hoger op het gebied van ‘warme persoonlijkheid’ dan mensen die een ijskoffie vasthielden. “Het gevoel van fysieke warmte is van invloed op iemands beeld en gedrag ten opzichte van andere mensen, zonder dat je het doorhebt,” zo verklaart één van de onderzoekers.

2. Loop er modieus bij

Dat het oog ook wat wil, blijkt maar weer uit een onderzoek uit 2011. Wetenschappers ontdekten dat extraverte en egoïstische mensen het aardigst werden gevonden, en dat had alles te maken met hun kleding.

Voor het onderzoek moesten 73 Duitse studenten die elkaar nog niet kenden, zich voorstellen aan de groep. De introductie duurde slechts een paar seconden, waarna de rest van de groep de persoon moesten beoordelen op punten als: ‘hoe leuk vind je deze persoon?’ Vooral de extraverte en egoïstische personen kregen een positieve beoordeling. Als motivatie gaven de studenten dat ze vonden dat deze personen een ‘meer fashionable voorkomen hadden’.

3. Wees zelfverzekerd én energiek

Uit bovenstaande Duitse studie kwam nog iets opvallends naar voren: de mate waarin iemand leuk werd gevonden, had namelijk ook te maken met de ‘snelheid en energie van lichaamsbewegingen’ en de ‘zelfverzekerdheid van lichaamsbewegingen’.

4. Spiegel je gesprekspartner

Nog een goede tip: probeer de bewegingen en het gedrag van de persoon tegenover je zoveel mogelijk te kopiëren. Onderzoek van de New York University toont namelijk aan dat spiegelen ervoor zorgt dat je iemand (onbewust) leuker gaat vinden.

Voor het onderzoek werkten 72 mannen en vrouwen samen met een partner aan een opdracht. De partners (die voor de onderzoekers werkten) probeerden het gedrag van de ander te kopiëren of niet. Ondertussen namen de onderzoekers de interacties op. Aan het einde van de interactie moesten de deelnemers aangeven hoe leuk ze hun partner vonden. Deelnemers van wie het gedrag was gekopieerd bleken hun partner leuker te vinden dan deelnemers bij wie dit niet het geval was.

5. Raak je gesprekspartner toevallig aan

Deze laatste tip is een beetje tricky, want niet elke situatie leent zich hiervoor. Als iemand zich heel gesloten opstelt en afstand houdt, is het niet zo verstandig om iemand aan te raken. Vaak kun je zelf wel aanvoelen of iemand een aanraking kan waarderen. Mocht dit zo zijn, dan is het de bedoeling dat je iemand zó subtiel aanraakt, zodat hij of zij het amper doorheeft. Zo kun je iemand op zijn rug kloppen of zachtjes de arm aanraken, zodat de ander meer warmte naar jou toe voelt.

De effectiviteit van zo’n aanraking is tijdens een Frans onderzoek bewezen. Jonge mannen kregen de opdracht om vrouwen op straat aan te spreken, de ene keer met een subtiele aanraking en de andere keer zonder lichamelijk contact. En wat bleek? De mannen hadden dubbel zoveel succes in het aanknopen van een gesprek als ze tijdens het gesprek lichtjes de arm van de vrouw hadden aangeraakt.

