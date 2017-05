Joepie: nog een goede reden om chocola te eten

Goed nieuws voor chocoladeliefhebbers: het eten van chocolade blijkt een positief effect te hebben op je gezondheid. Het verkleint namelijk de kans op een hartritmestoornis.

Dat blijkt uit een groot onderzoek in Denemarken onder 55.000 mensen van 50 tot 64 jaar oud. 14 jaar lang werden de mensen gevolgd: hun gezondheid en eetgewoontes werden bijgehouden door middel van uitgebreide enquêtes. Aan het eind van het onderzoek hadden 3.346 mensen last gekregen van boezemfibrilleren: een hartritmestoornis die niet levensbedreigend is, maar meestal wel behandeld moet worden om schade aan het hart te voorkomen. Opvallend genoeg bleek dat veel van die mensen met een hartritmestoornis juist mínder chocola aten dan mensen zonder deze hartproblemen.

Kleinere kans

De wetenschappers constateerden dat de kans op boezemfibrilleren afneemt als je regelmatig chocola eet. Sterker nog: hoe meer chocola je eet, hoe kleiner de kans op boezemfibrilleren wordt. Bij mensen die een hoeveelheid van 30 tot 90 gram chocolade per maand aten, nam de kans met 10% af. Bij mensen die 60 tot 180 gram per maand aten, daalde het risico met 20%. In het onderzoek is overigens niet bijgehouden of de Denen melkchocola of puur aten.

Met mate

De onderzoekers benadrukten dat dit verband tussen chocola en boezemfibrilleren werd gevonden in een heel breed onderzoek naar allerlei eetgewoontes, waardoor ze nog geen echte harde conclusie durven te trekken totdat er meer onderzoek is gedaan. Ook gaven ze nog maar eens aan dat chocola altijd met mate gegeten moet worden, omdat er veel suiker en vet in zit.

Bron: NU. Beeld: Istock