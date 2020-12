Dít zijn jouw goede voornemens voor 2021 volgens je sterrenbeeld

De traditionele stoofpot is normaal gesproken een rijk gevuld vleesgerecht. Toch zijn deze gezonde vegetarische stoofpotjes net zo lekker.

Extra handig: vegetarische stoofpotjes zijn een stuk sneller klaar dan de traditionele met vlees. Deze stoofpotjes hoeven namelijk niet urenlang te pruttelen, want dan worden de groenten té zacht.

Dit makkelijke stoofpotje zet je ’s ochtends op, waardoor je ’s avonds alleen nog maar hoeft op te scheppen. Ideaal!

Fruit een ui met drie teentjes knoflook in een braadpan. Voeg hier een eetlepel tomatenpuree en twee eetlepels bloem aan toe en bak dit een minuutje mee. Voeg daarna 250 milliliter water, 1 flesje Westmalle dubbel, wat tijm, twee eetlepels suiker en een groentebouillonblokje toe en kook alles twee minuutjes door. Breng het op smaak met wat zout en peper. Vervolgens voeg je 500 gram krieltjes, 300 gram winterpeen in stukjes, 250 gram kastanjechampignons, 100 gram bleekselderij en twee laurierblaadjes toe en laat het geheel met een deksel op de pan ongeveer 2 uur op het laagste pitje stoven. Controleer dan of de krieltjes goed gaar zijn. Aan tafel!

Bij deze boeuf bourguignon mis je het vlees totaal niet. In plaats van rundvlees gebruik je aubergine en dat heeft bijna dezelfde structuur als langzaam gegaard rundvlees. Proef zelf maar!

Pel en snipper twee uien en hak twee knoflookteentjes fijn. Fruit dit aan in een scheutje olijfolie. Snijd ondertussen een aubergine in blokjes van twee bij twee centimeter, 250 gram kastanjechampignons in vieren en 300 gram wortel in plakjes. Voeg deze daarna toe en bak ze mee. Na een tijdje kun je een blikje tomatenpuree erbij doen. Voeg daarna twee eetlepels bloem toe en bak dit ook mee. Vervolgens meng je 200 milliliter rode wijn erdoorheen en voeg je 300 milliliter bouillon, 125 gram zilveruitjes en wat verse tijm en laurier toe. Laat het geheel zo’n 30 minuten stoven en breng de vega boeuf bourguignon eventueel nog op smaak met peper en zout. Dit gerecht is erg in combinatie met aardappelpuree en stoofperen.

3. Marokkaans stoofpotje met zoete aardappel – De wereld op je bord

Door de juiste groenten en peulvruchten te combineren, blijkt vlees soms wel degelijk overbodig te zijn. Zo ook bij dit Marokkaanse stoofpotje met zoete aardappel en paprika.

Pel en snipper een ui en hak of pers twee teentjes knoflook fijn. Schil 300 gram zoete aardappels en snijd ze in blokjes van ongeveer twee centimeter. Snijd daarna twee grote paprika’s in dunne reepjes. Bereid ondertussen de 150 gram bulgur, parelgort of couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit een beetje olie in een braadpan. Fruit hierin de ui en knoflook aan. Hak ondertussen wat verse peterselie en een ingelegde citroen fijn. Voeg de paprikareepjes aan de ui toe en bak ze een paar minuten mee. Voeg daarna de zoete aardappels toe, net als twee eetlepels ras-el-hanout, een theelepel gerookt paprikapoeder en de wat komijnpoeder. Bak alles 1 minuut en doe dan de peterselie, een blikje tomatenblokjes en de citroen erbij. Voeg hier ook gelijk 150 milliliter heet water aan toe. Laat dit met de deksel schuin op de pan ongeveer 20 minuten pruttelen. Voeg dan pas een blikje kikkererwten toe en breng het geheel op smaak met peper en zout. Laat het nog wel even pruttelen totdat de kikkererwten warm zijn. Eet smakelijk!

4. Paddenstoelenstoof met pastinaakcrème – Beaufood

Dol op paddenstoelen? Ga dan eens voor deze paddenstoelenstoof met crème van pastinaak. Lekker winters, maar wél boordevol groenten.

Halveer 250 gram champignons en snijd 100 gram shiitakes, 150 gram oesterzwammen en een winterpeen in kleinere stukken. Snipper dan twee sjalotten en pers twee teentjes knoflook. Maak een paar takjes rozemarijn en tijm aan elkaar vast met een stukje keukentouw. Fruit de ui aan in een grote braadpan. Voeg na een paar minuten de groenten en knoflook toe. Breng het geheel op smaak met een snuf zwarte peper. Blus het geheel na vijf minuten af met een flinke scheut wijn. Schenk vervolgens 700 milliliter groentebouillon erbij en leg de kruiden erop. Laat de deksel van de pan en laat het geheel 30 minuten zacht pruttelen. Verdun daarna één eetlepel maïzena met twee eetlepels water en schenk dit ook bij de stoof, samen met een scheutje balsamicoazijn. Proef het even en voeg eventueel nog wat zout en peper toe.

Breng ondertussen een andere pan met water aan de kook voor de pastinaken. Verwijder met een dunschiller de schil van vier pastinaken en snijd ze in stukken. Kook de pastinaak in zo’n 15 minuten zacht.Verhit in een kleine koekenpan een scheutje olie. Snijd twee lente-uitjes in kleine ringetjes en bak ze knapperig in de pan. Leg twee vellen keukenpapier op elkaar, zodat de uitjes hierop kunnen uitlekken. Giet de pastinaken af. Schenk 50 milliliter room erbij en pureer dit tot een gladde crème. Breng op smaak met een wat peper en zout. Tip: heel lekker met eekhoorntjes brood. Bij de meeste supermarkten kun je dit in gedroogde vorm kopen. Het heeft een zoute en vlezige smaak en voegt daarom echt iets toe aan deze stoof.

5. Pompoen stoofpotje – Lekker en simpel

In de winter is het heerlijk om binnen op te warmen met een heerlijke schotel die lekker vullend is. Hoe je wel van een beetje zoet in een hoofdgerecht? Dan is dit stoofpotje iets voor jou.

Snipper een ui en snijd een courgette en paprika in stukjes. Giet een scheutje olie in een pan en fruit de ui met een teentje knoflook aan. Voeg na twee minuten de courgette, paprika toe. Breng het op smaak met wat tijm en Italiaanse kruiden en bak alles ongeveer 5 minuten. Voeg daarna twee theelepels tomatenpuree toe en meng alles even goed door elkaar. Voeg na ongeveer een minuut 250 gram pompoenblokjes en 150 milliliter water toe. Laat het geheel nu circa 20 minuten zachtjes pruttelen. Als de pompoen zacht is, voeg je twee theelepels crème fraîche toe en meng je alles weer door elkaar. Serveer het pompoen stoofpotje met rijst.

6. Veggie stoofpotje met geroosterde aubergine en olijven – 15 gram

Dit is ook een Marokkaans geïnspireerd vegetarisch stoofpotje, maar helemaal anders dan die met zoete aardappel. Hier zit namelijk geroosterde aubergine, groene olijven en feta in.

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Snij een aubergine in blokjes van ongeveer een centimeter. Bedek de bakplaat met bakpapier en verdeel hierop de blokjes aubergine. Besprenkel ze met wat olijfolie en kruid ze met ras-el-hanout, peper en zout. Rooster de aubergine 15 minuten in de voorverwarmde oven. Snij ondertussen een ui fijn en pers twee teentjes knoflook. Verhit wat olijfolie in een grote pan en voeg de ui toe. Fruit de ui drie minuten aan en voeg de knoflook toe. Voeg slechts twee minuten later 500 milliliter tomatenpassata toe. Schep goed dit om en breng het aan de kook. Laat alles vijf minuten pruttelen. Kook per persoon 125 milliliter water en los hier de bouillon in op. Doe de couscous in een kom en schenk hier de bouillon bij. Je kunt de couscous eventueel nog extra op smaak brengen met wat peper en zout. Roer goed om, dek af en laat 10 minuten wellen. Voeg 40 gram groene olijven, wat amandelpoeder en de geroosterde aubergineblokjes toe aan de tomatensaus. Snij 10 gram bladpeterselie fijn en roer dit door de couscous. Hou eventueel wat over voor de garnering. Serveer de couscous met een flinke schep van de stoof. Verkruimel de feta en garneer het geheel met de rest van de bladpeterselie.

Dol op een winters stoofpotje? Probeer de vegastoof van Irma Knol dan ook eens:

Bron: Pinterest. Beeld: iStock