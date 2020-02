Dit is waarom je Google Maps niet te vaak zou moeten gebruiken

Google Maps is een onwijs handige app om mee te navigeren. Je zet je verstand op nul en de app vertelt je waar je heen moet. Je hoeft zelf niet eens meer na te denken. Maar schuilt daarin ook gevaar? Maakt Google Maps ons brein lui en verpest het daarmee ons richtingsgevoel?

Uit het bericht van Volkskrant over recent Brits onderzoek blijkt dat dit wel degelijk waar is. De Britten deden hun onderzoek met studenten en gebruikten hierbij een hersenscan. De studenten moesten zowel met hulp van Google Maps door een voor hun onbekende buurt wandelen als zonder hulp. Op de scanner was te zien dat er meerdere hersengebieden geactiveerd werden toen de studenten zonder navigatie de weg moesten vinden. Met hulp van de navigatie deden dezelfde hersengebieden niks.

Oefenen

Volkskrant vroeg Ineke van der Ham, neuropsycholoog aan de Universiteit Leiden naar haar mening over dit onderzoek. Volgens Ineke is het beter als mensen regelmatig oefenen met kaartlezen, zonder gebruik te maken van apps. Ook omdat het richtingsgevoel afneemt met het ouder worden.

50 jaar

Zelf deed Ineke een publieksonderzoek genaamd Navigeren kun je leren. Bij dit onderzoek kwam ze erachter dat het vooral mensen van rond de 50 jaar zijn die er zonder hulp van een gps achter kunnen komen waar ze zelf op de kaart zijn. “Als je die leeftijd hebt, ben je nog opgegroeid zonder gps en had je altijd het wegenboek in de auto liggen. Dan moest je voor je wegreed de route uit je hoofd leren.” aldus Ineke. Als je zelf rond de 50 jaar bent, is de kans dus groot dat jij je zonder gps wel redt. Maar het zou zonde zijn om je richtingsgevoel te verliezen door vaak ‘lui’ te navigeren. Toch maar wat vaker zonder die app de weg op, dus.

En voor die ene keer dat je toch stiekem met Google Maps de weg op gaat, hebben wij nog wel een tip:

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock