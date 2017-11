Vrouw deelt goudeerlijke foto van haar lichaam na fors gewichtsverlies

Jessica Weber verloor de afgelopen jaren maar liefst 86 kilo. Zulk groot gewichtsverlies heeft een nadeel: overtollige huid. Jessica deelde daar een ontzettend eerlijke foto van op Instagram.

De Amerikaanse volgt een dieet waarbij ze veel eiwitten eet en juist minder koolhydraten. Dat werkt ontzettend goed voor haar, gezien het gewicht dat ze al kwijt is. Hieronder zie je een, toch wel schokkende, foto voordat ze met afvallen begon:

Nieuw lichaam

‘Throwback naar toen ik geen nek had’, schrijft ze er zelf bij. Inmiddels ziet ze er zo uit:

Bizar

Ze is een heel eind gekomen, maar dat brengt het volgende probleem met zich mee: overtollig vel. Ook daar is Jessica goudeerlijk over. Ze heeft het, ze houdt ervan (maar ze hoopt het binnenkort wel kwijt te raken met een operatie en daarom koopt ze nog geen nieuwe kleren). ‘Het is bizar wat kleren kunnen verbergen’, zegt ze daarover, ‘maar zorg ervoor dat je sowieso van jezelf houdt.’

Bron en beeld: Instagram