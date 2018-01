Moeder deelt goudeerlijke foto van haar buik na een keizersnede

De Australische Mel Watss laat in een eerlijke Instagramfoto de sporen zien die haar 4 zwangerschappen op haar lichaam hebben achtergelaten. Bij één van haar zwangerschappen is ze bevallen door middel van een keizersnede.

De moeder probeert af te rekenen met haar onzekerheden en zet daarom juist deze foto op internet. “Ik vecht in mijn hoofd. Waarom? Omdat zoiets gebeurde nadat ik kleine mensjes op de wereld zette?”, vertelt de moeder.

Het wordt niet beter

“Als ik heel eerlijk ben, wil ik niet terug naar hoe ik vroeger was. Als dit een herinnering is aan een van de meest bijzondere geschenken die ik ooit kreeg, dan draag ik mijn wonden. Het wordt niet beter. Integendeel, het wordt erger. Hoe meer ik vermager, hoe meer vel er overblijft.”

Verborgen

Mel vertelt bij de foto ook dat ze erg trots is op zichzelf, en dat mensen die het lezen ook zichzelf moeten accepteren. “Ik zou willen dat een filter deze foto kon verbeteren, maar dat gaat niet. Maar ik heb wel al mijn kinderen en geliefden bij me onder hetzelfde dak”, schrijft ze erbij. “Ik kan garanderen dat de meerderheid van de mensen geen idee hebben wat er onder mijn kleding verborgen zit. Maar dit geldt voor iedereen: trek het je niet aan en spring in die bikini. We hebben maar dit ene leven.”

Natuurlijk hoeft niemand zich voor zijn of haar lichaam te schamen, met een dagje sauna kun je jezelf uiterst belonen.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock