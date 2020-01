Grieperig? Dan kun je deze gezonde voedingsmiddelen niet eten

Heb je een griepje te pakken? Dan zou je denken dat het goed is gezond te eten. Toch kun je déze gezonde voedingsmiddelen beter laten staan.

Bepaalde gezonde voedingsmiddelen bevatten stoffen die de symptomen van een griepje op een bepaalde manier juist verergeren of verlengen. Dat willen we natuurlijk niet, dus let goed op de volgende voedingsmiddelen als je verkouden of grieperig bent:

Spinazie

Spinazie kun je beter vermijden als je je niet lekker voelt. Wanneer we ziek zijn produceert ons lichaam histamine om indringers (virussen) af te weren. Door dit chemische stofje ervaar je allergie-achtige symptomen zoals vermoeidheid of koorts. Door histamine voel je je dus ziek. Bepaalde voedingsmiddelen, waaronder spinazie, stimuleren de aanmaak van histamine. Hierdoor blijf je dus langer ziek. Naast spinazie kun je ook aardbeien, tomaten en citrusvruchten beter laten staan.

Noten

Op zich bevatten noten veel belangrijke voedingsstoffen die je lichaam kunnen helpen een infectie af te weren, zoals zink en vitamine E. Toch kun je ze beter vermijden wanneer je grieperig bent. Door al die gezonde vetten in noten, moet je lichaam veel moeite doen om ze te verbranden, terwijl je lichaam die energie juist nodig heeft om de infectie te bestrijden.

Broccoli

Hetzelfde geldt eigenlijk voor broccoli. Deze groene groente zit vol gezonde voedingsstoffen, zoals vitamine A en C. Maar broccoli zit ook boordevol vezels en die zijn voor je darmen lastig te verteren. Als je de griep hebt, kun je daarom beter voor een groentesoort met minder vezels kiezen, zoals paprika of champignons.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock