Een griepje? Stop dít in je sokken en je voelt je snel weer beter

Zit je al een tijdje niet zo lekker in je vel? Bijvoorbeeld door een griepje, een slechte bloedsomloop of een verkoudheid? Er bestaat een huis-tuin-keuken middeltje dat je met een fluitje van een cent van deze lichamelijke kwaaltjes kan afhelpen.

Het enige wat je nodig hebt is een ui.

Jakkie!

Het is misschien niet het meest frisse idee, maar door een ui te snijden en een schijf onder je voet te doen, kunnen een aantal vervelende kwaaltjes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dit geldt niet alleen voor een betere gezondheid, maar een ui in je sokken is ook een handig middeltje tegen zweetvoeten. Zweetvoeten + ui = frisse voeten? horen we je al denken. Jazeker, wel volgens de Chinese geneeskunde.

De meridianen

De meridianen zijn volgens de Chinese geneeskunde de plekken onder je voet die enorm veel zenuwuiteinden bevatten. Deze staan in directe verbinding met je organen en dus kan zo’n krachtig product als een ui wonderen doen. De fosfaten uit het schijfje zouden een zuiverende werking hebben op het lichaam, bacteriën zouden erdoor gedood moeten worden en de uien zouden zelfs afvalstoffen opnemen.

Easy peasy onion squeezy

Ben jij meer van het eerst zien, dan geloven? Probeer het eens uit, het is super simpel. Zorg ervoor dat je een onbespoten, biologische ui gebruikt om het maximale effect te behalen. Snijd er een schijf af, stop ‘m aan de onderkant van je voet in je sok en ga ermee slapen. Door een paar nachten dit te herhalen, uiteraard met elke nacht een ‘verse ui’ (en schone sokken), zou je je weer als vanouds moeten voelen.

Waar uien allemaal wel niet goed voor zijn…

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock